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中國已進入「十一」黃金周國慶連假，隨著中日關係轉冷影響，中國今年赴日旅遊的人數較以往減少。沒想到，中國內部卻出現了仿製日本的景點，江蘇一處仿造灌籃高手平交道的新景點「小鎌倉」在社群平台掀起議論，日本媒體到現場勘查也一度傻眼。根據讀賣新聞台報導，中國「十一」國慶長假10月1日登場，往年這段時間，日本京都、大阪、東京等熱門城市往往湧入大量中國觀光客，但今年情況明顯不同。中國自1日起展開國慶連休，預計將迎來高達21億3000萬人次的大移動。在這個時期，往年總是湧入大量觀光客的京都，中國遊客整體數量有所下降，來自三重縣的遊客：「我經常來京都。（感覺）中國遊客整體變少了」，來自北海道的遊客則稱 「中國遊客變少了，但其他國家的遊客感覺增加了。」大阪心齋橋道頓堀飯店負責人橋本明元表示，以前從10月1日國慶節開始，店裡簡直是被中國遊客擠滿的感覺。但現在來的是各個國家的遊客。跟2025年相比，中國遊客減少了，但歐美遊客增加了。2026年日中關係持續冷卻，連接日本與中國的航班持續減班，而申請赴日簽證的手續費自7月起更調漲至5倍，因而出現不少延後赴日旅遊的現象。根據日本政府觀光局（JNTO）資料，2026年1月至8月赴日的中國遊客人數，比2025年同步大幅減少了56.7%。不過，與此同時，中國國內卻出現了一處離奇景點，近期一處山寨景點在社群掀起極大議論，日本新聞網記者武藤將大來到位於江蘇省海邊的一處公園，可看到當地停著一輛電車，後方有平交道、籃球框、和自動販賣機，讓人不禁直呼，「這根本就是《灌籃高手》裡的場景吧！」在中國社群平台上，這一個2026年8月才打造完成的景點，被標註為「小鎌倉」，完全照抄灌籃高手聖地江之島電鐵「鎌倉高校前站」的平交道景色，平交道旁邊甚至還用日文寫上歡迎光臨。電車車廂內部被改造成時髦的咖啡廳。但在黃金周前的9月30日的平日時間，仍有絡繹不絕的遊客造訪。日媒訪問中國遊客，問及是否會想去日本的鎌倉？ 中國遊客則回應 「當然想去啊！要不然也不會特地來這裡了」。