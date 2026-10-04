為了拍攝到詹皓晴與謝淑薇同框照，他提前擬定好角度、時機點，最終成功拍到兩人交錯一幕，回顧這張照片，朱永強笑說，「當然希望拍到她們同框，但實際比賽完全沒有交集，網球場又很大，越到比賽結束時越緊張，也很期待他們大和解、擁抱的畫面。」

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詹謝同框不能漏掉！亞運攝影師超緊張

我們都說準備血流成河啦，當然會期待大場面，但我個人也很期待拍到她們大和解、甚至擁抱。

攝影記者之間有革命情感 朱永強：我們也是中華隊的一員

唐嘉鴻掉桿沒拍到最好瞬間 只因當下也覺得很惋惜

看他突然掉槓，我下意識地扭頭惋惜，導致吊環的畫面我沒有拍的很完整。

被陳念琴徹底圈粉：他的熱情可以感染我們

所以我們當下瘋狂叫她，就說『陳念琴！陳念琴！』，希望她往上看、給我們一個畫面，結果她看到後，做了一個很搞笑的動作，然後還用嘴型跟我們說，『愛你們』這樣子。總之她的活力、熱情總能感染身邊的人。

▲看到唐嘉鴻當下意外掉槓、無緣獎牌，朱永強感到可惜、下意識地撇頭，結果就是那0.幾秒的時間，最終並沒有拍攝到最關鍵的瞬間，讓他大感懊惱。（圖／記者朱永強攝 ,2026.09.25）

▲朱永強拍攝超過5000多張照片，對「拳擊女王」陳念琴印象最深刻，稱讚她的熱情與感染力，完整傳達到鏡頭裡，連自己都被圈粉。（圖／特派記者朱永強攝）

▲因為亞運關係，朱永強首次拍攝滑板項目，對中華隊14歲小將林逸凡在空中的飄逸表現，同樣留下深刻印象。（圖／記者朱永強攝 ,2026.09.25）

名古屋亞運告一段落，除了用文字記者報導中華隊逐場表現，場邊攝影師更透過鏡頭，嘗試捕捉中華隊成員在場上的精采瞬間。《NOWnews今日新聞》特派攝影記者朱永強，這次亞運一共拍攝5000多張照片，印象最深刻的是網球女雙金牌戰，「因為賽前就知道，這就是焦點，所以說比賽時沒有那麼緊張，最緊張的時候其實是快結束時，但她們完全沒有互動，網球場又很大，只能從他們要換場，從場邊經過的瞬間這樣拍。」朱永強笑說，那天正好是工作拍攝表定最後一天，又遇到中華隊金包銀，攝影記者間也彼此開玩笑，「朱永強也分享拍攝上眉眉角角，在於場上的不確定性，能做的只有多看比賽，了解場地燈光、選手習性、走路動線，交錯的點在哪，有很多需要顧及，「很多張照片其實都有同框，但是沒有拍出對峙的感覺。」他表示，運動攝影某方面來說，也很看天吃飯，當選手走到預設的區域，只能狂按快門，剩下就交給天了。亞運賽程長達19天，節奏相當緊湊，每天都在拍攝或是趕場的路上，朱永強回憶這段旅程，感受到攝影記者之間的革命情感與凝聚力，同樣讓他印象深刻，「我們也是中華隊的一員。大家會互相合作，討論哪一個角度比較好、拍攝技巧等等，這在台灣工作時真的比較少見。」儘管現場重要畫面的角度相似，最後能否成功拍到運動員關鍵瞬間，仍是要看每個人的技巧與運氣。朱永強就分享，自己首次到國外拍攝綜合運動會，拍攝唐嘉鴻意外掉桿時，自己當下也覺得太可惜，頭下意識地撇了一下，想不到就錯過最好的拍攝時機。」後來當發現自己的照片，與其他經驗更豐富的攝影記者有落差，朱永強感到超懊惱，當下就學了一課，自己的工作是幫助讀者記錄下關鍵的瞬間，不能投入太多個人情緒，「所以之後的幾天，我都有試著冷靜下來（笑）。」至於這次印象最深刻的運動員互動，朱永強點名是陳念琴，笑說這次拍完已經被她圈粉，「她面對鏡頭表達出的那種熱情跟開朗，連攝影師都會拍得很開心，覺得她很可愛、很真誠。」朱永強還記得陳念琴奪銀牌之後，隨日本工作人員準備離場，但其實不知道攝影席是在二樓後面，「回顧這段亞運旅程，有後悔、懊惱也有感到成就感的時刻，朱永強最後笑說，「真的學習到蠻多經驗，不管是在拍照技巧上，或者是一些跟工作人員、同業協調溝通的方面都是，這趟亞運會成為我攝影人生，很難忘的一段回憶。」