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從Flip3開始入坑一路買到第6代

▲王先生將多支Galaxy Z Flip整齊擺在車內，還特別準備試玩機讓乘客體驗，外國乘客看到時常驚訝要求拍照。（圖／民眾提供）

Fold只拿來導航 還是最愛Flip「小支比較習慣」

自己研發手腕配件！每天想戴哪支就換哪支

車上還放「試玩機」 乘客直接拿起來玩

▲王先生是三星Galaxy Z Flip鐵粉，從Flip3一路收藏到第6代，手上約有22支，還自製手腕配件，讓摺疊手機直接「戴著走」。（圖／民眾提供）

外國乘客看到全嚇到

最愛Flip三大優點：小、好收納 AI與拍照也夠強

▲王先生將收藏的多支三星Galaxy Z Flip整齊擺在計程車內，從中控台一路排開，車廂宛如「行動展示間」。（圖／民眾提供）

搭計程車竟像走進三星手機展示間，開計程車約10年的王先生，因為過去曾從事音響相關工作，對電子產品相當有興趣，自從入手三星Galaxy Z Flip3後就此「入坑」，一路買到第6代，目前手上約有22支Galaxy Z Flip。他不只把手機擺在車內收藏，還特別準備一支試玩機讓乘客體驗，甚至自行研發手腕配件，可以每天換不同手機戴出門，笑說「看了很多支，心情就會很好」。王先生表示，過去曾經從事音響相關工作，因此一直對電子用品很有興趣。第一次看到Galaxy Z Flip3時，覺得摺疊後機身小巧、相當有趣，買了一支嘗試後便一發不可收拾。從Galaxy Z Flip3開始一路收藏到第6代，目前光是Flip系列就大約有22支，最偏愛藍色、紫色系。王先生坦言，收藏這麼多手機並不是為了投資或轉賣，而是單純喜歡，他說，「看到很多支，心情就會很好。」也因為每支手機都有不同顏色與外觀，對他來說成為一種興趣收藏。除了Flip之外，王先生也曾經買過Galaxy Z Fold，不過實際使用後，還是偏愛小巧的Flip。他表示，Fold螢幕雖然大，但體積相對較大，自己已經習慣小支手機，因此Fold目前主要放在車上當導航使用。在眾多Flip世代中，他特別喜歡後期外螢幕變大的設計，相較於早期機種外側螢幕較小，新一代封面螢幕能直接操作更多功能，不用每次都把手機打開，實用性提升不少。收藏手機還不夠，王先生甚至自己設計出手機手腕配件，可以直接把Flip固定在手腕上。他表示，這套配件是自己研究設計出來的，最大的樂趣就是可以依照每天心情更換不同手機，「每天看哪一支順眼，就換哪一支。」為了讓手機畫面長時間保持顯示，他也自行研究系統設定，找出讓待機畫面持續顯示的方法。王先生的計程車也因為這批手機，意外變成一座「行動展示間」。除了擺放收藏機之外，他甚至特別準備一支Galaxy Z Flip當成試玩機，遇到對摺疊手機感興趣的乘客，就直接讓對方拿起來體驗。他笑說，有時候乘客看到這麼多手機，甚至會誤會他是不是在車上賣手機，他都得解釋「沒有在賣，純粹是收藏」。這批手機也成為王先生載客時最容易打開話題的神器，他觀察，外國乘客看到車內擺滿Flip時反應最大，常會驚訝詢問：「你這個不會很貴嗎？」不少人還會主動要求拍照，甚至有人因為覺得收藏太有趣，額外給他小費。王先生笑說，外國乘客通常比較直接，只要看到有趣就會開口詢問、拍照；台灣乘客其實也會注意到手機，只是「比較害羞，不太敢講」。談到為何長期鍾情Galaxy Z Flip，王先生點出幾個最重要的原因，第一就是「小、好收納」，摺疊後體積縮小，放在身上或車內都方便。其次則是AI與拍照功能。另一個讓他印象深刻的則是耐用度。雖然每次三星推出新機，他都會關注相關資訊，但近年反而沒有急著換新機，原因相當簡單，就是「手機用不壞」。王先生笑說，原本也曾經想換更新一代，結果手上的機器一直都能正常使用，反而找不到換機理由。搭計程車竟像走進三星手機展示間，開計程車約10年的王先生，因為過去曾從事音響相關工作，對電子產品相當有興趣，自從入手三星Galaxy Z Flip3後就此「入坑」，一路買到第6代，目前手上約有22支Galaxy Z Flip。他不只把手機擺在車內收藏，還特別準備一支試玩機讓乘客體驗，甚至自行研發手腕配件，可以每天換不同手機戴出門，笑說「看了很多支，心情就會很好」。