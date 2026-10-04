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將美沙冬直接冠上毒品「不明智」 黃名琪：台灣管制是全世界最嚴格之一

台北市長蔣萬安近日針對毒品政策的言論，引起網友群起圍剿，更有不少醫療人員批評。而成癮防治的專家、也是台北市立聯合醫院松德院區院長黃名琪說，美沙冬維持治療是相當好的政策，台灣的實施成效更發表在頂尖國際期刊。黃名琪指出，美沙冬維持治療是舉世推行、倡議的良好政策，台灣在民國96年開始實施，成效非常良好，甚至發表在國際頂尖期刊，讓全世界各國都看見我國「超英趕美」的實力。「這是一個相當好的政策。」黃名琪提到，各縣市都非常認真在推進這項工作。她解釋，以醫療端角度來看，成癮本身可說是一種慢性疾病，而美沙冬的長期服用會幫助患者的成癮中樞穩定，讓病人不會因為渴求感，導致跟家人、社會及工作出現裂隙。整體而言，對很多痛苦的成癮者來說，美沙冬是一個解藥。黃名琪說，若沒有美沙冬，個案大多數時間不是在監獄、就是在找海洛因；而影響的不單單是病患個人，對家屬、下一代都是非常大的傷害。黃名琪也分享，個案在長期使用美沙冬下，多數都可以維持部分工作，或是至少在渴藥、家人衝突上都可以大幅下降。如果沒有美沙冬，「我想全國都沒有人願意承擔那個後果。」在毒品危害防制條例中，會定義成癮性、濫用性和社會危害性，而美沙冬維持治療成癮性較低，遠低於海洛因，濫用性、社會危害性也都遠低於海洛因，且是造成社會危害性大幅下降。黃名琪認為，若將美沙冬直接冠上「毒品」，不管在定義或是實際使用的效用，都是「不太明智」的說法。美沙冬也不是想用就可以拿到的。黃名琪直指，目前台灣對美沙冬的管制非常嚴格，患者服藥時必須登錄、臉部辨識，劑量都要寫得非常清楚，醫院端也都擔心會犯法，因此盤進盤出都會清楚規定，可說是全世界最嚴格的。黃名琪提到，台灣是舉世無雙的。很多政策事實上都「超英趕美」。她分享，美沙冬是有顏色的，因此患者服用後，都要檢查是否服用。黃名琪形容，成癮者的狀態是會不斷被擴散的，不是是自己、家人等，整個生活都會被擴散，因此「適當的政策是應該被好好鼓勵的。」疾管署提到，在藥癮愛滋減害計畫歷程中，2005年注射藥癮者愛滋新通報數為2431人、在減害計畫推動後，2006年開始往下降至1857人、2007年749人等；而20年來，以最新統計2025年藥癮愛滋感染個案為15人。