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酸蘇巧慧「基層說」 鄭麗文：今年聽過最好笑的笑話

細數李四川成長背景 「這個才叫從基層做起」

▲國民黨主席鄭麗文出席國民黨新北市長參選人李四川造勢活動。（圖／記者林調遜攝）

定調「平民對抗權貴」 鄭麗文：這不是公主可以理解的

要蘇巧慧「不用再裝」 鄭麗文：用真實身分面對市民考驗

國民黨主席鄭麗文今（4）日出席國民黨新北市長參選人李四川造勢活動，火力全開猛攻民進黨對手蘇巧慧。鄭麗文直指，蘇巧慧日前稱自己不是「公主」、而是從基層做起，是她今年聽過「最好笑的笑話」，更直言蘇巧慧第一份公職就是立法委員，父親蘇貞昌曾任台北縣長、民進黨主席及行政院長，「難道不是因為她是蘇家的公主嗎？」她更將此次新北市長選戰定調為「平民對抗權貴」，稱李四川才是真正從基層一路打拚上來。鄭麗文表示，她前一天出席李四川客家後援會成立大會時，就曾形容這次的對手是來自民進黨「蘇氏王朝的公主」蘇巧慧，不過蘇巧慧並不認同，強調自己並非公主，而是從基層做起。「這是我今年2026年選舉聽到最好笑的笑話」，完全改變大家對「基層」的認識與定義。她指出，蘇巧慧第一份公職就是立法委員，父親蘇貞昌曾任台北縣長、民進黨主席及行政院長，如今蘇巧慧又投入新北市長選舉。鄭麗文接著反問，「什麼時候立法委員變成基層工作？」立委是民意代表，為什麼可以稱為基層？她更質問，蘇巧慧為何能選立委、為何能當選，如今又能代表民進黨投入新北市長選舉，「難道不是因為她是蘇家的公主嗎？」台下支持者隨即高喊「是」。鄭麗文細數李四川的成長背景。她表示，自己先前前往小琉球時，當地鄉親告訴她，李四川就是在小琉球出生，從小在艱苦的環境中成長，父親很早就離世，由母親辛苦扶養3名孩子。鄭麗文說，李四川國中畢業後就離開家庭、離開小琉球到台灣本島讀高工，之後投入職場，並在政府機關擔任公務員長達40年，「從基層做起」，一路做到副市長。她表示，李四川歷經不同縣市首長的信任與倚重，證明其做事能力，更因為一路從基層打拚，因此能夠理解一般民眾的生活，「這個才叫做從基層做起」。鄭麗文指出，許多新北市民都是北漂家庭，李四川同樣離開故鄉來到北部，從基層一路做起，因此更能了解北漂家庭、北漂青年，以及基層勞工與上班族的辛苦。鄭麗文更將矛頭再度對準蘇巧慧，稱李四川能夠理解「基層的艱苦、基層的煩惱、基層的心聲」，「這不是公主可以理解的」，並稱蘇巧慧可以「平步青雲」，但只有李四川真正了解新北市民的心聲。「所以這場選舉，是平民對抗權貴！」鄭麗文表示，這場選舉是李四川以「腳踏實地、勤政愛民」，對抗她口中的民進黨「蘇氏王朝」及其龐大資源。鄭麗文進一步表示，李四川沒有特權，是真正從基層出身、從基層打拚，也與一般新北市民有著相似的人生歷程，因此是大家最親切的「川伯」。鄭麗文也稱，面對這場「不對稱的戰爭」，即使國民黨資源較少，對手有她所稱的「國家機器」、「檢調打壓」及「蘇氏王朝龐大的資源」，仍要團結支持者。她更向蘇巧慧喊話，「也不用再裝了，也不用再演你的平民初選戲碼了」，不要讓大家忘記自己是蘇貞昌的女兒、是她口中的「蘇氏家族公主」，應該以「真實的身分跟面目」，面對新北市民的考驗。致詞最後，鄭麗文呼籲支持者集中選票支持李四川，並稱新北市選舉牽動台灣民主及國民黨未來，盼延續侯友宜8年執政，讓李四川接棒新北市長。