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王婕菱年少成名 2024年就曾擔任亞青運動會掌旗官

首度參戰亞運踢進8強 王婕菱就任閉幕式掌旗官

第20屆名古屋亞運閉幕式今（4）日展開，中華隊由「跆拳道甜心」王婕菱擔任閉幕掌旗官，清新脫俗的好氣質也受到關注。實際上，出生於2009年的她，目前年紀僅有17歲，不僅是本屆代表團唯一的高中選手，本屆首度參戰亞運女子49公斤級就踢進8強，是中華隊跆拳道界未來希望。出生於台南市的王婕菱，是台灣跆拳道界備受矚目的新生代潛力新星，更因亮眼外型與出色的實力被譽為「跆拳道甜心」。她最早於世青賽、青年賽事中崛起，2024世界青年跆拳道錦標賽，年僅15歲的她於女子 44 公斤級一路過關斬將，在擊敗奪金熱門伊朗與地主韓國選手後勇奪金牌。2024世界中學生運動會則獲得金牌，並擔任巴林亞洲青年運動會的中華代表團掌旗官，2026年，王婕菱年滿17歲，首度跨級挑戰成人組，首場賽事荷蘭公開賽就奪下金牌一鳴驚人，更於今年亞洲跆拳道錦標賽中勇奪金牌，打破台灣女子隊史睽違10年的亞錦賽金牌荒。王婕菱今年更透過國手選拔賽，成功披上中華隊戰袍，出征2026年名古屋亞運跆拳道女子 49 公斤級賽事，作為陣中唯一的高中生國手，王婕菱還是第一個上場，結果首戰就擊敗對手晉級，但隨後8強賽1：2惜敗給菲律賓女將曼金（Tachiana Mangin）。本屆賽事雖然未奪牌，但王婕菱初生之犢不畏虎的態度仍受到代表團好評，獲選為閉幕式掌旗官，也象徵中華隊的未來希望。