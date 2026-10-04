曾效力中華職棒台鋼雄鷹的日籍投手櫻井周斗，本季在中職二軍以10勝奪下勝投王，卻苦等不到升上一軍的機會，最終在831洋將大限後離隊，轉戰中國城市棒球聯賽（CPB）。櫻井昨（3）日在個人部落格分享過去2年來台打球的心得，寫成一份極其詳細的「旅台懶人包」，內文詳細記錄中職一、二軍洋將薪資與待遇差異、台日環境差異以及必須面臨的生存考驗，他也在文末寫下，「親身作為『洋將身分』奮戰之後，我也更加深刻體會到並由衷敬佩那些在日本職棒打拚的外籍選手們。」
櫻井周斗分享中職2年心得 詳細寫出「旅台懶人包」
櫻井在個人部落格寫下過去2年在中職的心得，開頭寫道，「日本職棒又到了公布『戰力外通告』的季節呢。回想起2年前那個時刻的心情，如今甚至覺得有些懷念。」櫻井說，最近看到不少收到戰力外通告的選手，在受訪時表示「將台灣等海外舞台納入考量」，「事實上，我也常被現役選手或獨立聯盟的選手問到『台灣的棒球環境怎麼樣？』、『大概能賺多少錢？』」
櫻井以「中職洋投」過來人的身分，寫了一篇詳細的懶人包，替想來台灣打球的日本球員解答中職究竟是怎樣的環境。他也強調，並無意評論「哪裡好、哪裡不好」，「這篇文章是寫給面臨自由契約而對未來迷惘的選手，以及長期追蹤我的棒球迷們，希望能提供大家作為自我衡量的參考依據。」
中職一、二軍洋將薪資差異大 櫻井周斗：「有翻譯不用擔心」
櫻井透露，自己當時以類似「育成洋將」的身分與球隊簽約，「基本上，日本球員前往台灣發展時，絕大多數最初都是簽下育成合約。在二軍與台灣本土選手一起過宿舍生活，並以升上一軍成為正式洋將為目標打拚。」櫻井提醒，無論是怎樣的洋投，原則上都是以先發角色定位，「強烈建議在簽約時就先向球團確認清楚。」
至於大家最在意的薪資與待遇環境，櫻井指出，與日職不同的是，中職「僅在賽季期間支付薪水」，且一軍與二軍的生活環境天差地遠。櫻井以自身為例，一軍月薪約日幣百萬圓以上（約20萬新台幣）加上激勵獎金，住宿則是球團提供高級大樓公寓，並有球團專車接送等待遇。
至於二軍環境，櫻井透露月薪約20萬至30萬日幣（約4至6萬新台幣），住宿則是球隊宿舍生活，也沒有激勵獎金。櫻井也提醒，還需要扣除稅金、健保費、宿舍電費等，除休假日外其餘天數皆提供三餐。櫻井也提醒，「在談約時，強烈建議務必確認並要求客場遠征飯店及宿舍是否能安排『單人房』。另外，球團一定會配備翻譯人員，這點請不用擔心。」
中職洋將配置嚴格 櫻井周斗：「現實很殘酷」
櫻井隨後講到現實面，也就是從育成洋將轉為正式洋將的高門檻，「與日職相比，中職的規定極為嚴苛，洋將名額一、二軍合計最多僅限4人，洋將大限為8月31日。換言之，育成洋將想要升上一軍登錄，前提必須是球團解雇現有的一軍洋將以騰出名額。」櫻井也說，若球團陣中配有洋砲，這道門檻的難度還會再往上飆升。
櫻井直言，想在一軍投球，除了必須展現出比現有一軍輪值洋投更好的狀況來爭取青睞，剩下的就只能等待升格機會，「然而，就算順利升上一軍，球團平時也都在持續物色新洋將，因此有時甚至可能淪為等待新洋將到來前的『過渡備胎』。」櫻井進一步指出，一旦新洋將報到，就意味著現有洋將中有人必須被解約，「雖然現實殘酷，但在一軍隨時都必須繳出成績，洋將之間隨時處於激烈的生存殊死戰中。」櫻井表示，所謂的「解約」並非當場打包回國，球員通常可以選擇繼續在二軍待到球季結束，或是另尋發展自請離隊。
📍櫻井周斗2025年在台歷程
3月：赴台參加入團測試，合格並完成簽約。開始宿舍生活（附衛浴的單人房）。
4月～8月上旬：在二軍扛起先發輪值，最終繳出防禦率首位的成績。
8月中旬：球團更換洋將，我替補升上一軍完成支配下登錄。初登板便奪下首勝，之後也維持好投（2勝0敗，防禦率2點多）。
9月～10月上旬：順利撐過洋將大限並走完賽季。搬出宿舍，住進球團提供的大樓單人套房。
11月～12月：為了彌補休賽季無薪期的缺口，前往參加杜拜冬季聯盟。
📍櫻井周斗2026年在台歷程
1月～3月：以育成洋將身分獲得續約並向球隊報到。官辦熱身賽登板後未擠進開季洋將名額，從二軍開季。
4月～8月：在二軍繳出勝投王、三振王的亮眼成績。
8月下旬：適逢球團簽下新洋將，加上8月31日洋將大限逼近，收到球團「今年不會將你轉為支配下」的告知。面臨續留二軍或成為自由契約的二選一抉擇。
9月：收到中國棒球聯賽的合約邀約，決定轉戰該聯盟。
讚中職打者水準高 櫻井周斗：「揮棒速度驚人」
談到中職的環境與水準，櫻井說，「我認為中職打者的水準非常高。雖然給人感覺多數選手的擅長擊球帶比較固定，但揮棒速度與擊球初速都相當驚人。即使外界常說『投高打低』，但即便是洋投，面對他們也隨時有被打出大局的恐懼感。」
櫻井也分享台、日職棒環境差異，「中職實施投球計時器（Pitch Clock）、電子暗號傳遞器（PitchCom），每局攻守交替時檢查投手外部黏性物質，延長賽採突破僵局制，氣候基本悶熱且多雨，全台灣僅有一座室內巨蛋球場，比賽用球感覺彈性係數較低，稍微不那麼會飛。」
親身體驗洋將身份 櫻井周斗：「敬佩在日職打球的外籍選手」
最後櫻井也透露，當初為何會選擇到台灣發展，「當初我收到戰力外通告、對未來感到迷惘時，東北樂天金鷲的辛島航前輩對我說了一句話，『選看起來比較好玩的那條路走走看，不也挺好的嗎？』這句不經意的輕描淡寫，成了我下定決心的關鍵推手。」櫻井坦言，比起被告知戰力外時的茫然，辛島航在背後推他一把的瞬間，至今仍深深印刻在腦海中。
最後櫻井說，中職現今有許多日籍總教練、教練與防護員在陣，「比起其他歐美海外聯盟，適應上相對更容易一些。有興趣的選手不妨親自深入了解。同時，親身作為『洋將身分』奮戰之後，我也更加深刻體會到並由衷敬佩那些在日本職棒打拚的外籍選手們。」
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櫻井在個人部落格寫下過去2年在中職的心得，開頭寫道，「日本職棒又到了公布『戰力外通告』的季節呢。回想起2年前那個時刻的心情，如今甚至覺得有些懷念。」櫻井說，最近看到不少收到戰力外通告的選手，在受訪時表示「將台灣等海外舞台納入考量」，「事實上，我也常被現役選手或獨立聯盟的選手問到『台灣的棒球環境怎麼樣？』、『大概能賺多少錢？』」
櫻井以「中職洋投」過來人的身分，寫了一篇詳細的懶人包，替想來台灣打球的日本球員解答中職究竟是怎樣的環境。他也強調，並無意評論「哪裡好、哪裡不好」，「這篇文章是寫給面臨自由契約而對未來迷惘的選手，以及長期追蹤我的棒球迷們，希望能提供大家作為自我衡量的參考依據。」
中職一、二軍洋將薪資差異大 櫻井周斗：「有翻譯不用擔心」
櫻井透露，自己當時以類似「育成洋將」的身分與球隊簽約，「基本上，日本球員前往台灣發展時，絕大多數最初都是簽下育成合約。在二軍與台灣本土選手一起過宿舍生活，並以升上一軍成為正式洋將為目標打拚。」櫻井提醒，無論是怎樣的洋投，原則上都是以先發角色定位，「強烈建議在簽約時就先向球團確認清楚。」
至於大家最在意的薪資與待遇環境，櫻井指出，與日職不同的是，中職「僅在賽季期間支付薪水」，且一軍與二軍的生活環境天差地遠。櫻井以自身為例，一軍月薪約日幣百萬圓以上（約20萬新台幣）加上激勵獎金，住宿則是球團提供高級大樓公寓，並有球團專車接送等待遇。
至於二軍環境，櫻井透露月薪約20萬至30萬日幣（約4至6萬新台幣），住宿則是球隊宿舍生活，也沒有激勵獎金。櫻井也提醒，還需要扣除稅金、健保費、宿舍電費等，除休假日外其餘天數皆提供三餐。櫻井也提醒，「在談約時，強烈建議務必確認並要求客場遠征飯店及宿舍是否能安排『單人房』。另外，球團一定會配備翻譯人員，這點請不用擔心。」
櫻井隨後講到現實面，也就是從育成洋將轉為正式洋將的高門檻，「與日職相比，中職的規定極為嚴苛，洋將名額一、二軍合計最多僅限4人，洋將大限為8月31日。換言之，育成洋將想要升上一軍登錄，前提必須是球團解雇現有的一軍洋將以騰出名額。」櫻井也說，若球團陣中配有洋砲，這道門檻的難度還會再往上飆升。
櫻井直言，想在一軍投球，除了必須展現出比現有一軍輪值洋投更好的狀況來爭取青睞，剩下的就只能等待升格機會，「然而，就算順利升上一軍，球團平時也都在持續物色新洋將，因此有時甚至可能淪為等待新洋將到來前的『過渡備胎』。」櫻井進一步指出，一旦新洋將報到，就意味著現有洋將中有人必須被解約，「雖然現實殘酷，但在一軍隨時都必須繳出成績，洋將之間隨時處於激烈的生存殊死戰中。」櫻井表示，所謂的「解約」並非當場打包回國，球員通常可以選擇繼續在二軍待到球季結束，或是另尋發展自請離隊。
📍櫻井周斗2025年在台歷程
3月：赴台參加入團測試，合格並完成簽約。開始宿舍生活（附衛浴的單人房）。
4月～8月上旬：在二軍扛起先發輪值，最終繳出防禦率首位的成績。
8月中旬：球團更換洋將，我替補升上一軍完成支配下登錄。初登板便奪下首勝，之後也維持好投（2勝0敗，防禦率2點多）。
9月～10月上旬：順利撐過洋將大限並走完賽季。搬出宿舍，住進球團提供的大樓單人套房。
11月～12月：為了彌補休賽季無薪期的缺口，前往參加杜拜冬季聯盟。
📍櫻井周斗2026年在台歷程
1月～3月：以育成洋將身分獲得續約並向球隊報到。官辦熱身賽登板後未擠進開季洋將名額，從二軍開季。
4月～8月：在二軍繳出勝投王、三振王的亮眼成績。
8月下旬：適逢球團簽下新洋將，加上8月31日洋將大限逼近，收到球團「今年不會將你轉為支配下」的告知。面臨續留二軍或成為自由契約的二選一抉擇。
9月：收到中國棒球聯賽的合約邀約，決定轉戰該聯盟。
讚中職打者水準高 櫻井周斗：「揮棒速度驚人」
談到中職的環境與水準，櫻井說，「我認為中職打者的水準非常高。雖然給人感覺多數選手的擅長擊球帶比較固定，但揮棒速度與擊球初速都相當驚人。即使外界常說『投高打低』，但即便是洋投，面對他們也隨時有被打出大局的恐懼感。」
櫻井也分享台、日職棒環境差異，「中職實施投球計時器（Pitch Clock）、電子暗號傳遞器（PitchCom），每局攻守交替時檢查投手外部黏性物質，延長賽採突破僵局制，氣候基本悶熱且多雨，全台灣僅有一座室內巨蛋球場，比賽用球感覺彈性係數較低，稍微不那麼會飛。」
親身體驗洋將身份 櫻井周斗：「敬佩在日職打球的外籍選手」
最後櫻井也透露，當初為何會選擇到台灣發展，「當初我收到戰力外通告、對未來感到迷惘時，東北樂天金鷲的辛島航前輩對我說了一句話，『選看起來比較好玩的那條路走走看，不也挺好的嗎？』這句不經意的輕描淡寫，成了我下定決心的關鍵推手。」櫻井坦言，比起被告知戰力外時的茫然，辛島航在背後推他一把的瞬間，至今仍深深印刻在腦海中。
最後櫻井說，中職現今有許多日籍總教練、教練與防護員在陣，「比起其他歐美海外聯盟，適應上相對更容易一些。有興趣的選手不妨親自深入了解。同時，親身作為『洋將身分』奮戰之後，我也更加深刻體會到並由衷敬佩那些在日本職棒打拚的外籍選手們。」