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基本上，日本球員前往台灣發展時，絕大多數最初都是簽下育成合約。在二軍與台灣本土選手一起過宿舍生活，並以升上一軍成為正式洋將為目標打拚。

一軍月薪約日幣百萬圓以上（約20萬新台幣）加上激勵獎金

至於二軍環境，櫻井透露月薪約20萬至30萬日幣（約4至6萬新台幣）

▲櫻井周斗曾效力台鋼雄鷹，近期在個人部落格分享旅台心得。（圖／台鋼雄鷹提供）

與日職相比，中職的規定極為嚴苛，洋將名額一、二軍合計最多僅限4人，洋將大限為8月31日。換言之，育成洋將想要升上一軍登錄，前提必須是球團解雇現有的一軍洋將以騰出名額。

雖然現實殘酷，但在一軍隨時都必須繳出成績，洋將之間隨時處於激烈的生存殊死戰中。

📍櫻井周斗2025年在台歷程

📍櫻井周斗2026年在台歷程

我認為中職打者的水準非常高。雖然給人感覺多數選手的擅長擊球帶比較固定，但揮棒速度與擊球初速都相當驚人。

同時，親身作為『洋將身分』奮戰之後，我也更加深刻體會到並由衷敬佩那些在日本職棒打拚的外籍選手們。