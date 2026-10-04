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▲海洋委員會舉辦2026年水面及水下載具實作示範競賽活動，有來自高科大、成大、陽明交大、海軍官校及國防理工學院等校師生的海洋、造船、電機及資訊等13組跨領域團隊與會。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會科技文教處處長林麗英致詞。(圖／海洋委員會提供)

▲金屬工業研究發展中心董事長吳忠春致詞。(圖／海洋委員會提供)

行政院海洋委員會3日在海洋科技產業創新專區，舉辦2026年水面及水下載具實作示範競賽活動，期驅動海洋載具創新應用，以培育海洋科技創新青年人才。海洋委員會2026年水面及水下載具實作示範競賽活動，是由海洋委員會科技文教處處長林麗英主持，有高雄科技大學副教授洪文玲、王治平、黃玉君、國家科學及技術委員會國家核心關鍵技術辦公室主任蔡志宏、金屬工業研究發展中心董事長吳忠春、處長陳維德、國家海洋研究院主任李孟學、海軍造船發展中心王育龍等人，以及來自高科大、成大、陽明交大、海軍官校及國防理工學院等校師生的海洋、造船、電機及資訊等13組跨領域團隊與會。海洋委員會科技文教處處長林麗英表示，面對複雜多變的海域情勢與任務挑戰，智慧科技是國家海洋治理與藍色經濟發展的重要基石，期盼透過競賽交流，強化學生系統整合工程、資訊及海洋科學等跨領域知識，並將創意構想轉化為具體實作，鼓勵青年學子從校園走向海洋，以培育符合我國海域需求的海洋科技人才。林麗英說，如何善用人工智慧(AI)、感測、通訊及無人載具等智慧科技提升任務安全與效率，是國家海洋治理及產業發展的重要關鍵，此次營隊課程聚焦國家核心關鍵技術、海域載具運作、海洋資料蒐集與分析、海洋科技國際發展及離岸風場等實務應用，並安排實地參訪與測試實作，期從核心知能建構、創意設計到實作整合，打造兼具知識學習與實務體驗的完整培訓流程，並透過後續競賽發掘人才，累積創新技術，銜接場域驗證及產業應用，為我國海洋科技自主研發奠定堅實基礎。林麗英並說，此次活動重頭戲實作示範競賽，將接續於10月31日至11月1日登場，規劃無人水面載具(USV)、水下遙控載具(ROV)、自主水下載具(AUV)，以及人力潛艇等四大競賽類別，屆時將邀集各菁英團隊同場競技、交流切磋，激發海洋載具實作應用的全新想像，以促進前瞻科技突破與海洋科技潛力人才培育，展現我國青年投入海洋科技領域的無限可能。林麗英指出，海洋委員會未來將持續秉持「向下扎根、產學共榮」精神，深化產官學研跨域公私協力，積極營造優質的海洋科研環境，期號召更多優秀青年投入海洋科技技術創新研發與海洋產業落地應用，共同以智慧科技守護蔚藍國土，開創我國海洋治理的新典範。