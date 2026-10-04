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Saucony是什麼？「跑鞋界勞斯萊斯」低調百年爆紅

▲Saucony（索康尼）是來自美國的百年跑鞋品牌，以科技中底和舒適包覆著稱，常獲得專業跑步雜誌的好評。（圖／Saucony Taiwan臉書）

Saucony為什麼爆紅？公認3優勢太強：彭于晏、Jennie都穿過

主要歸功於「Y2K復古風潮席捲、專業級舒適腳感、名人與潮流聯名加持」3大優勢加持

👟Saucony

優勢1：名人加持

像是本身愛好跑步與運動的男星彭于晏，在2024年便成為品牌代言人

韓國女團BLACKPINK成員Jennie，私下練舞也被發現穿上Saucony復古老爹鞋Grid NXT。

▲本身愛好跑步與運動的男星彭于晏，在2024年便成為Saucony品牌代言人。（圖／Saucony臉書）

▲BLACKPINK成員Jennie，在MMA舞台練舞影片中，也被發現穿上Saucony復古鞋款。（圖／JENNIE YouTube）

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優勢2：Y2K潮流、復古慢跑鞋夯

將旗下經典鞋款如Progrid Triumph 4、ProGrid Omni 9等重新帶回大眾眼前

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優勢3：專業級舒適腳感

每款鞋根據不同機能價格有落差，從平價鞋款2023元到競速跑鞋9891元皆有，民眾可以在不同價位中找適合自己的鞋款。

美國百年老牌跑鞋「Saucony（索康尼）」近年在全球爆紅，更被全球最大球鞋交易平台「StockX」認證是2026年成長最快運動鞋品牌，銷量暴增高達239%，難免讓人好奇「Saucony到底在紅什麼」？事實上，，讓Saucony從原本低調跑鞋變成潮流界新寵兒。Saucony（索康尼）是來自美國的百年專業跑鞋與運動品牌，最早創立於1898年，並發跡於美國賓夕法尼亞州庫茨敦，品牌名稱源自於當地印第安語，代表「快速流動的水」，象徵速度與流動感，LOGO中的那條河就是代表庫茨敦的Saucony河流，非常具有記憶點。Saucony，在跑者心目中有不可撼動的地位。Saucony一直以來低調存在跑鞋市場上，雖然擁有超過百年的歷史與極佳的專業口碑，但知名度往往不如Nike或Adidas等大牌，但近幾年突然在全球爆紅，，讓Saucony從原本低調的專業跑鞋品牌，成功跨界成為街頭必備的潮流爆品。Saucony在台灣爆紅一大原因，來自於藝人明星的推廣。，他不論是在官方形象廣告，還是私底下日常穿搭中都可見Saucony身影，成功帶動品牌在台灣的潮流與運動圈討論度；此外，還有像是近年復古慢跑鞋的風格在台灣街頭大放異彩，像是New Balance、ASICS等都是受惠者，Saucony順應這股潮流，，充滿千禧年的科技感，加上厚底與網眼拼接的美學，符合潮流人士對於Y2K穿搭的需求。Saucony被視為「低調有實力」，以中價位、高水準廣受不少人歡迎，實際查詢官網，加上其外型出色又獨特，對於追求舒適又有型的通勤族或久站族來說，穿過一次就回不去。