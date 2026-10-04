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民進黨台北市長參選人沈伯洋今（4）日於北平東路舉辦競選總部成立大會，更是參選後首場大型造勢，府院黨高層大咖皆到場力挺，主辦單位更喊出衝破6萬人。行政院長卓榮泰致詞時提及台北市長蔣萬安立法院學歷4年不改，有錯為何不改，因為知道不改對自己有利，「你就是欺騙，你就是虛偽」，而大家都說沈伯洋破圈，蔣萬安則是圈破了，「特權的圈破了、不誠懇、不認真的圈破了」。卓榮泰首先表示，今天是快樂的出航，大家領證了沒？登船了沒？更一定要設成手機封面他說，因為只要大家都把它設成手機的封面，「你們可以，我就可以，立法院就不能說卓榮泰不可以。」卓榮泰也說，自己也要跟行政院後門的朋友打招呼，通常行政院大門是他在顧，今天人潮已經蔓延到行政院後門往中山北路。北平東路這個場地經歷無數次大選、也勝選好幾天，但從來沒有像今天這麼熱情，這麼多的洋流。卓榮泰更稱，台北市長選舉是一場誠懇跟不誠懇的選擇、認真跟不認真的選擇、真實跟不真實的選擇，如果是個誠懇的市長，面對媒體的時候，不會左閃右閃，更不會一張稿子背了一次用好幾次。蔣萬安也是一個不認真的市長，被問防毒中心主任是誰？「蔣萬安都不知道是蔣萬安」。此外更怒提及蔣萬安學歷爭議，立法院學歷4年不改，有錯為何不改，因為知道不改對自己有利，「你就是欺騙，你就是虛偽」。最後卓榮泰提到，大家都說沈伯洋破圈了，但其實蔣萬安的圈破了，特權的圈破了，不誠懇、不認真的圈破了。更喊話蔣萬安站出來挑接受辯論的挑戰，沈每次直球對決、有問必答，毒品跟藥品可以馬上辯論，「蔣萬安站出來接受挑戰！」