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回憶高雄並肩一年半 韓國瑜細數李四川政績

▲立法院長韓國瑜出席國民黨新北市長參選人李四川造勢。（圖／記者林調遜攝）

揭李四川苦讀往事 「中午不是看火車、是沒錢吃便當」

盼新北市民給「第三個苦」 韓國瑜：讓李四川苦盡甘來

立法院長韓國瑜今（4）日出席國民黨新北市長參選人李四川大型造勢活動，登台力挺昔日高雄市府老戰友。他表示，自己是「正港的新北人」，從海山國小、中正國中，一路在過去的台北縣長大，如今回到家鄉推薦「政壇最認真的李四川」，讓他感到非常光榮、自豪。韓國瑜更盛讚，自己在政壇打滾幾十年，真正讓他發自內心感動的政治人物，「第一名就是李四川」。韓國瑜表示，自己曾近距離觀察李四川，兩人在高雄市府一起團結打拚雖然只有一年半，但李四川光是修繕、清理水溝就達2000公里，另完成600條道路改善。韓國瑜並以岡山淹水問題為例指出，當地長期飽受淹水之苦，甚至有市民告訴他，過去宋楚瑜、陳定南都曾說要處理，但等了30年仍然淹水。他說，市府團隊檢視後發現，地下兩條水管銜接處根本沒有對上，李四川因此「發狠」，把馬路及水管全部打掉重新處理，希望徹底解決問題。韓國瑜也提到高雄登革熱問題，稱過去一年病例數從2000件到1萬件都有，而李四川到高雄後全力投入相關工作。他盛讚，「這是了不起的政治人物」。韓國瑜接著談起李四川的成長歷程，表示自己從李四川身上看到「苦讀出身」。李四川過去在高雄念高中3年，每到吃飯時間就不見人影，同學一度以為他中午都跑去看火車，「看了3年火車」，後來才知道，其實是因為沒有錢買便當，只能在中午餓著肚子。韓國瑜表示，也因為有過這樣的成長歷程，李四川才能真正「苦民所苦」，只要民眾有需要，不論台北、新北或高雄，都能看到李四川投入做事。韓國瑜表示，這麼好的公職人員如今投入新北市長選舉，李四川過去的人生已經吃過很多苦，因此希望新北市民再給他「第三個苦」，也就是「苦盡甘來」。韓國瑜最後喊話，新北市應該讓全台灣知道台灣民主的可貴，看到好的政治人物就應該全力栽培。他期盼李四川有朝一日能夠「自己完全執政」，把生命中最好的精華奉獻給新北市。