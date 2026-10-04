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▲柯以柔慶47歲生日，還透露了自己的生日願望。（圖／翻攝自柯以柔IG@keyirou1003）

女星柯以柔在2011年與郭宗坤結婚，育有1子2女。不料夫妻倆於2017年爆出婚變，柯以柔訴請離婚，經過多年官司後，法院於2022年判准離婚定局。而在爆發婚變後，柯以柔就漸漸淡出演藝圈，積極轉戰電商行業。昨（3）日她迎來47歲生日，柯以柔也發出慶生照片，透露默默的快要奔五，「看的見白髮、多了一點皺紋。」柯以柔在昨日發文分享慶生美照，只見美貌依舊的她，前面放著蛋糕、對著鏡頭瞇著眼睛微笑，「默默快要奔五的感覺～看的見白髮、多了一點皺紋，還要很努力的和體重對抗。」柯以柔也透露生日願望，表示希望爸媽身體健康，「雖然我常覺得自己忙的像個陀螺，但自己是幸福且擁有很多愛的。」並感謝所有祝福，「願我愛的所有人都幸福快樂！」柯以柔在2022年與郭宗坤正式判決離婚後，在2024年傳出跟因自行車認識的車友Joseph戀愛緋聞，她也大方認愛，透露兩人因同樣愛好騎自行車而相識。據悉，Joseph是一位單親爸爸，育有1子，與柯以柔的3名小孩都處的很好。而柯以柔在淡出演藝圈後，開創網路團購與電商之路，深耕業界十年，累積破億銷售額，達到年開約300團、多檔銷售額破千萬的亮眼成績，成為台灣最早轉型成功的藝人網紅導購代表。