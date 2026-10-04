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民進黨台北市長參選人沈伯洋今（4）日在北平東路舉辦競選總部成立大會，吸引許多支持者、府院黨高層大咖到場力挺。其中最受矚目的，莫過於知名主持人蔡康永也隱身在人群中，被發現戴著口罩、帽子低調現身，引起熱議；對此，蔡康永透過經紀人吐露原因，考慮要訪問台北市長的兩位候選人，必須去了解各自的歷程與意見。沈伯洋今下午於北平東路舉辦大型造勢活動，這是他參選後首場大型造勢，不僅府院黨高層大咖齊聚，蔡康永也被拍到戴著口罩、帽子低調現身VIP區，手上拿著加油棒揮舞，雖不到下午3時蔡康永便離開會場，但畫面曝光後仍引發網友熱議。對此，蔡康永經紀人稍早回應：「正在考慮要訪問台北市長的兩位候選人，所以會儘可能去了解兩位候選人的歷程與意見。」事實上，沈伯洋近來行程滿檔，接連登上王偉忠、陳美鳳等人的節目，獲得不少話題。沈伯洋日前才與妻子曾心慧一起登上陳美鳳主持的《美鳳有約》，夫妻倆除了下廚，也分享生活與感情故事，影片上架不到24小時就突破10萬觀看。而沈伯洋接受王偉忠專訪更被外界解讀是試圖跨出既有的同溫層，而節目播出後果真受到不少好評，至今累積361萬人觀看。