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▲黃國昌拉著陳清龍夫婦手高喊當選後，即趕高鐵回新北。（圖／翻攝民眾之聲YT，2026.10.04）

昨晚「小誤會」今變有來有往 盧秀燕：藍白要把局做大

「在野大檸檬」再送「青龍」 盧秀燕：連小華接棒最適合

▲盧秀燕拿出一條「青龍」，陳清龍笑得合不攏嘴。（圖／翻攝民眾之聲YT，2026.10.04）

昨晚因白營小雞一度無法登上江啟臣競總舞台，台中藍白合差點出現變數，今（4）日下午卻迅速「有來有往」。台中市長盧秀燕偕同立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔，一起為民眾黨立委陳清龍的妻子連小華站台，又遞檸檬又送青龍，給足民眾黨和陳清龍夫妻滿滿的情緒價值，讓昨晚「上不了台」的插曲就此翻篇。盧秀燕感謝雙方都以大局為重，承諾會繼續一起將局做大，讓台中更好、台灣更好。民眾黨立委陳清龍的妻子連小華參選豐原、后里區市議員，今天下午成立競選總部，民眾黨半數以上立委到場相挺，黨主席黃國昌下午2時先上台致詞，隨後趕搭高鐵返回新北。原是白營自家人的活動，盧秀燕、江啟臣、楊瓊瓔於下午3時左右連袂抵達，主動為連小華站台。盧秀燕受訪時被問及昨晚白營不滿江陣營、她出手解危一事，低調表示雙方確有些「小誤會」，她得知後趕快釐清、迅速排除。她也說，非常感謝白營好朋友們早上來支持，今天下午特別到連小華競選總部「回報」，為她加油打氣。盧秀燕強調，藍白既然是合作關係，就應以大局為重，才能讓台中更好、台灣更好。盧秀燕稍後上台致詞時表示，台中今天出現兩個「歷史畫面」，上午是禿子、漢子、燕子「三子」合體替「大鼻子」江啟臣站台，展現藍營團結；下午則是國民黨籍的她與江啟臣、楊瓊瓔，一起替民眾黨連小華站台喊「凍蒜」。她形容，這是台灣歷史上第一次正式的跨黨派輔選，還問現場民眾「大家有感動嗎？」盧秀燕表示，之所以要這樣做，就是希望台灣能夠團結。台灣雖然不大，但在世界上有兩項相當有名，一是晶片，另一個就是民主自由，這些都是長期努力爭取而來的成果。她喊話在野黨一定要團結，並表示民進黨掌握國家資源與權力超過10年，「執政黨越大、人民越小，到時沒人為你發聲、為你奮鬥、為你爭取權益！」她更拿出一袋檸檬送給連小華，笑稱自己「發明了一個東西─在野大檸檬」，還向大家喊話「我們為人民團結好不好？」接著，盧秀燕又拿出一條青綠色龍玩偶送給陳清龍，象徵「清龍」，並稱讚陳清龍的地方服務表現亮眼，從市議員一路高升到立法院黨團總召；至於留下來的市議員席次，她認為連小華最適合接手，並以「肥水不可流入外人田」形容，連小華是延續服務、守護人民權益的不二人選，強調未來夫妻的服務將是「中央地方一條龍」。江啟臣也表示，上午民眾黨朋友們一起到他的競選總部加油打氣，是另一種形式的「在野大聯盟」，而下午他與盧秀燕、楊瓊瓔再替連小華站台，可見對選民的福祉和服務，是不分黨派、「有來有往」的合作。在一晚之間從「小誤會」到隔天同台輔選，盧秀燕緊急危機處理，以「在野大檸檬」串起藍白合作的象徵，江啟臣則以「在野大聯盟」回應，讓原本一度出現的舞台插曲，在雙方互相站台下重新回到合作主軸。