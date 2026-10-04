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細數大巨蛋、東環段 蔣萬安：事情交給李四川就安心

談輝達落腳北士科 蔣萬安：靠的不是口號

「我在台北、他在新北」 蔣萬安掛保證推雙北合作

稱近期遭造謠抹黑 蔣萬安喊「台北有萬安、新北有川伯」

國民黨新北市長參選人李四川今（4）日在新北市板橋舉辦大型造勢，台北市長蔣萬安登台力挺昔日副手。他表示，選市長不是選「最會選舉、最會講話的人」，而是要選真正能替市民做事、解決問題、推動建設的人，因此他要向所有新北市民「掛保證」，未來「我在台北、他在新北」，從捷運、淡水河岸、產業串接，到都更、社宅、教育、長照，都可以由雙北共同推動。蔣萬安表示，自己曾與李四川一起工作，最清楚李四川的為人，「有些人很會講、很會說」，但只要把事情交給李四川，就是真正能讓市民感到安心、安全。蔣萬安首先提到台北大巨蛋，他說，當時各界都在看大巨蛋如何走下去，而李四川憑藉專業及多年工程經驗推動相關工作，讓大巨蛋如今能舉辦一場又一場球賽及演唱會。他也提到捷運東環段，李四川累積多年工程經驗，讓東環段在兩年內順利動工，補上台北捷運路網最後一塊拼圖；此外，包括連結雙北的捷運建設，也持續往前推進，讓雙北市民交通更加便利。蔣萬安接著表示，李四川的經驗讓台北市克服各式各樣的挑戰，更讓城市有能力與全世界競爭。他以輝達落腳北士科為例表示，自己與李四川共同分工、溝通協調，最終讓輝達執行長黃仁勳點頭，並稱將帶來1萬個工作機會。蔣萬安強調，這些建設都有一個共通點，「不是靠口號，是要靠實際行動」，工程必須盯進度、看圖說，碰到困難不能退縮，面對壓力更要想辦法解決問題，「這個人就是李四川」。蔣萬安也提到，上個月雙北共同見證連結兩市的「川端橋」啟動，相關建設同樣仰賴李四川全力協調。他強調，自己今天來到現場不只是替李四川站台，更要向所有新北鄉親「掛保證」，在推動市政上，李四川擁有豐富經驗。「我們選市長，不是選最會選舉的人，不是選最會講話的人。」蔣萬安表示，市長應該要選真正能為市民做事、解決問題、推動建設的人，因此他要向新北市民保證，未來若由他在台北、李四川在新北，包括捷運、淡水河岸、產業串接，以及都更、社宅、教育、長照等議題，都能由雙北攜手推動。蔣萬安最後表示，這段期間看到李四川遭受許多他所稱的「不實造謠、抹黑攻擊」，自己同樣也「被丟得滿身泥巴」，但他認為應該學習立法院長韓國瑜的精神，用笑臉迎人，並以市政行動一步一腳印，為市民福祉打拚。蔣萬安最後高喊「台北有萬安、新北有川伯、雙北有福利」，呼籲現場支持者支持李四川，以及國民黨新北市議員、里長參選人。