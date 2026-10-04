我是廣告 請繼續往下閱讀

配合台南地下化車站第一階段通車 前一晚先封鎖東正線

「台南市區鐵路地下化計畫」歷經第一階段通車履勘後，相關改善事項陳報交通部，獲准通車營運。鐵道局今（4）日表示，台南地下化車站將於10月17日正式啟用，台南市區鐵路地下化邁入通車新階段。交通部鐵道局長楊正君表示，為確保通車條件完備，履勘後鐵道局後，會同台鐵公司，針對履勘小組列為「營運前須改善事項」的7項缺失逐項改善，涵蓋車站及月台設施設備、軌道檢測、消防安全標示，及獨立查證與確證等事項。相關改善成果經各分組確認完成後，陳報交通部審查，並獲准通車營運。楊正君提到，配合第一階段通車，鐵道局南部工程分局預訂於10月16日22時先行封鎖東正線，維持西正線單線運轉，至23時後全面封鎖至17日6時，執行鐵路切換施工。楊正君說，施工期間部分旅客列車將停駛或截短行駛，包括對號列車2列次及區間車10列次，共12列次；將提供縱貫線善化至保安、沙崙線台南至沙崙公路客運接駁服務，沿途各站將安排服務人員引導，協助旅客完成行程。通車後，將逐步消除沿線平交道、高架橋與地下道等23處橫交設施，改善鐵路長期造成的交通阻隔，同時提升鐵路運輸服務容量、品質及行車安全。鐵道局提到，將持續推動相關工程及作業，在確保營運安全及施工品質前提下，逐步實現台南市區鐵路地下化的整體建設目標。南部工程分局提醒，切換施工期間，台鐵公司將加強車站及列車播音，公告相關資訊。旅客可留意台鐵公司官網及各車站公告，提前掌握列車及接駁資訊，並預留轉乘時間。台南鐵路地下化工程全長8.23公里，第一階段通車以地下化鐵路營運為目標，同時啟用台南地下化車站，車站配置2座島式月台及4股道，並整合軌道、機電及行車安全系統。