許多民眾以為將食物放進冰箱冷藏就能完全避免細菌滋生，但部分病菌在低溫環境下依然能持續繁殖。近期腸胃科醫師張璨璿分享了一起特殊醫學案例，有位中年男子在食用冷藏的生魚片後，竟出現發冷、高燒及劇烈頭痛等嚴重症狀，送急診時體溫更飆升至 39.6°C 。經詳細檢查，確診為李斯特菌感染所引發的腦膜炎，最終住院接受長達 3 週的抗生素治療才得以康復。
破除有冰就安全迷思！李斯特菌低溫也能繁殖
張璨璿醫師在社群平台 Threads 上發文指出，這名男子當晚吃完冰箱裡的生魚片後便開始發冷，隔天中午更因頭痛難耐而緊急就醫。他藉此案例提醒大眾，許多人誤以為吃進不潔食物只會引發腸胃炎，但嚴重的細菌感染其實可能波及腦部與神經系統。
更重要的是，李斯特菌具備在冷藏低溫環境中持續繁殖的獨特特性，因此民眾絕對不能抱持「有冰就安全」的錯誤迷思，食物的保存方式與放置時間同樣是預防感染的關鍵。
民眾嚇壞拒吃生食！醫師：只想打破迷思
這起罕見的嚴重案例曝光後，迅速吸引超過 33 萬次瀏覽，引發網友熱烈討論。許多人看完直呼太恐怖，紛紛表示未來要拒絕一切生食，甚至有網友開始檢視自家冰箱的冷藏效能是否足夠。
面對大批民眾出現有些恐慌的情緒，張璨璿也特別在留言區出面解釋，強調這類併發腦膜炎的重症在臨床上其實並不常見。他發文的主要目的是希望打破「冰箱萬能」的迷思，提高民眾對李斯特菌特性的警覺，大家無需因此變成什麼都不敢吃，只要確保食物妥善保存並充分加熱，就能大幅降低相關風險。
根據衛福部食藥署資料，李斯特菌對環境適應性強，廣泛存於自然界中，常發現於土壤、腐生植物和許多哺乳動物的糞便中，約5% 健康成人糞便中可分離出這種菌，為人畜共通傳染病源之一。李斯特菌中毒雖不多見，但死亡率高達30～35%。
食安基本功「生熟食分開」！有症狀早就醫
為了避免類似的食安憾事再度發生，張璨璿醫師提醒民眾，買回家的生魚片最好盡快食用完畢，若無法立即吃完，應妥善冷藏並嚴格遵守保存期限。在日常處理食材時，務必落實生熟食分開、勤洗手以及保持料理器具清潔等基本衛生原則。
最後張醫師也呼籲，若在食用生鮮或保存較久的食物後，出現高燒、劇烈頭痛等異常的不適症狀，切勿自行買藥拖延，應儘速前往醫院就醫，交由專業醫師釐清病因並給予正確治療。
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張璨璿醫師在社群平台 Threads 上發文指出，這名男子當晚吃完冰箱裡的生魚片後便開始發冷，隔天中午更因頭痛難耐而緊急就醫。他藉此案例提醒大眾，許多人誤以為吃進不潔食物只會引發腸胃炎，但嚴重的細菌感染其實可能波及腦部與神經系統。
更重要的是，李斯特菌具備在冷藏低溫環境中持續繁殖的獨特特性，因此民眾絕對不能抱持「有冰就安全」的錯誤迷思，食物的保存方式與放置時間同樣是預防感染的關鍵。
這起罕見的嚴重案例曝光後，迅速吸引超過 33 萬次瀏覽，引發網友熱烈討論。許多人看完直呼太恐怖，紛紛表示未來要拒絕一切生食，甚至有網友開始檢視自家冰箱的冷藏效能是否足夠。
面對大批民眾出現有些恐慌的情緒，張璨璿也特別在留言區出面解釋，強調這類併發腦膜炎的重症在臨床上其實並不常見。他發文的主要目的是希望打破「冰箱萬能」的迷思，提高民眾對李斯特菌特性的警覺，大家無需因此變成什麼都不敢吃，只要確保食物妥善保存並充分加熱，就能大幅降低相關風險。
根據衛福部食藥署資料，李斯特菌對環境適應性強，廣泛存於自然界中，常發現於土壤、腐生植物和許多哺乳動物的糞便中，約5% 健康成人糞便中可分離出這種菌，為人畜共通傳染病源之一。李斯特菌中毒雖不多見，但死亡率高達30～35%。
為了避免類似的食安憾事再度發生，張璨璿醫師提醒民眾，買回家的生魚片最好盡快食用完畢，若無法立即吃完，應妥善冷藏並嚴格遵守保存期限。在日常處理食材時，務必落實生熟食分開、勤洗手以及保持料理器具清潔等基本衛生原則。
最後張醫師也呼籲，若在食用生鮮或保存較久的食物後，出現高燒、劇烈頭痛等異常的不適症狀，切勿自行買藥拖延，應儘速前往醫院就醫，交由專業醫師釐清病因並給予正確治療。