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日本沖繩縣那霸市內飯店，一名39歲女子屋宜杏奈3日被發現陳屍在飯店房間，錢包、背包等財物被搶走。沖繩警方4日逮捕駐日美軍普天間基地一名20歲海軍陸戰隊員巴拉德（Devin Jacob Ballard）。這起案件也引發美日關係緊張。日本首相高市早苗震怒，強調已向美方提出強烈抗議，要求美軍管理好軍隊紀律。根據琉球新報報導，沖繩縣警以涉嫌強盜殺人緊急逮捕一名20歲駐沖繩美軍男子，這名美軍所屬的第3海軍陸戰隊遠征軍於4日發表聲明指出「針對隊員涉嫌重大犯罪行為，正積極與日本當局合作」；美軍強調慎重看待此案，已要求隊員嚴格遵守行動規範。同時說明：「在調查進行期間，該名海兵隊員目前處於當地當局的拘留之下。」該名美軍士兵已於4日凌晨1時39分遭逮捕。據縣警透露，嫌犯目前否認犯行，並稱「我不知道這件事」。沖繩縣警於4日下午3時許宣布，經當日進行司法解剖後，確定女性死因為「窒息」。針對駐日美軍普天間基地（沖繩縣宜野灣市）所屬的海兵隊上等兵涉嫌強盜殺人遭緊急逮捕一案，高市早苗於4日在其個人X發文表示：「發生如此極其殘忍且凶惡的事件，令人感到無比遺憾。日本政府已向美方提出強烈抗議，並要求美方配合調查、嚴格整頓美軍相關人員紀律，且務必徹底防止類似事件與事故再次發生。」此外，日本防衛大臣小泉進次郎4日赴神奈川縣橫須賀市視察陸上自衛隊武山駐屯地時公開痛批，「發生這種事件簡直荒謬至極、絕不容許，令人感到憤怒」； 小泉表示已向美方表達嚴正抗議，並要求美方徹底落實隊員教育與事件防範措施，同時對受害者家屬做出妥善處理。他強調：「美軍人員所引發的事件與事故，會給當地帶來極大的不安，是絕不該發生的。」外務事務次官船越健裕4日亦透過電話向美國駐日大使格拉斯表達遺憾並提出強烈抗議，要求美方全盤配合司法調查、肅正美軍紀律，並嚴格落實防範措施。格拉斯承諾美方將全面配合調查，並稱「會盡一切努力防止類似事件重演」。沖繩縣知事古謝玄太4日就本案發表書面聲明指出，「對於被迫與基地為鄰生活的縣民而言，此案造成了巨大的衝擊，並引發了新一波不安。這絕對無法原諒，令人感到非常憤怒」；古謝更向美軍喊話：「不得不說，美軍的軍紀與隊員教育根本完全無用。」與此同時，嫌犯長相也在社群被揭露，許多日本民眾在社群平台X上貼出疑似巴拉德的臉書社群照片，可看到名稱為Devin Ballard的帳號以及身穿美軍軍裝的照片。