我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒中信兄弟今（4）日以12：1輕取台鋼雄鷹，兄弟封王魔術數字歸零，正式奪下隊史第21座半季冠軍。這也是中職史上第6次「上半季墊底、下半季奪冠」紀錄，也是史上第2大逆轉晉級季後賽的上半季墊底球隊。此外，在前5次中，有3隊最終奪下年度總冠軍，奪冠率高達6成，兄弟將與統一7-ELEVEn獅進行首輪季後挑戰賽，不僅取得3場主場，更握有1勝優勢。上半季兄弟戰績不盡理想，以20勝37敗2和敬陪末座，落後龍頭17.5場勝差。不過兄弟下半季重整旗鼓，強勢攻頂衝上第1名，今日在洲際球場擊退台鋼雄鷹，正式拋下黃色彩帶，奪得隊史第21座半季冠軍。回顧中職歷年「上半季墊底、下半季奪冠」的紀錄，1997年味全龍上半季戰績15勝31敗2和排名墊底，落後龍頭15場勝差，下半季龍隊場出31勝15敗2和的成績，不僅下半季冠軍入袋，還在台灣大賽封王，寫下中職首見紀錄。第2次發生在2000年球季，統一獅上半季以17勝27敗1和排名墊底，落後龍頭10場勝差，下半季獅隊打出27勝16敗2和的成績，除了拿下下半季冠軍，更在台灣大賽以4勝3敗擊退興農牛奪冠。第3次出現在2009年球季，兄弟上半季21勝38敗1和排名墊底，落後龍頭13.5場勝差，下半季兄弟以33勝25敗2和奪下冠軍，不過在該年的台灣大賽上以3：4不敵獅隊，無法上演大驚奇。第4次出現在2014年球季，兄弟上半季19勝40敗1和排名墊底，落後龍頭20.5場勝差，下半季兄弟31勝26敗3和搶下冠軍，最終在台灣大賽以1勝4敗不敵桃猿。第5次為2016年球季的義大犀牛，上半季打出27勝33敗墊底的成績，下半季犀牛脫胎換骨，以34勝25敗1和奪冠，並在台灣大賽上演「讓2追4」的戲碼，逆轉擊退兄弟。兄弟今日拋下黃色彩帶，寫下中職史上第6次「上半季墊底、下半季奪冠」的紀錄，前5次有3次最終拿下總冠軍，奪冠率高達6成。兄弟奪下半季冠軍後，將與獅隊進行第一輪的季候挑戰賽，兄弟不僅擁有G1、G3、G4的主場，且保有1勝優勢。