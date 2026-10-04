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20歲前鋒楊敏赫在被問及拿到獎牌的心情時，竟直接表示：「其實我覺得這種獎牌或獎盃真的不重要。我們真正獲得的報酬是『免除兵役』這項獎勵，大家似乎就是看著這個目標在踢球的。說實話，獎盃或獎牌本身並不重要。」

除了楊敏赫外，本屆代表隊隊長李基赫也在捧盃時情緒高漲地高喊：「不用去軍隊了！」

更惹議的是，20歲小將朴昇秀在賽後於個人社群媒體上傳了一張戴著「退伍帽」的紀念合照。

在昨（3）日落幕的名古屋亞運男子足球決賽中，韓國隊以1：0擊敗地主日本隊，締造隊史首次的亞運4連霸壯舉。在這場歷史性勝利過後，卻演變成一場嚴重的公關危機。部分球員在奪冠後過度強調「免除兵役」的言論與輕浮舉止，引發韓國社會與廣大球迷的強烈不滿，更被韓媒拿來與3年前在杭州亞運奪金的當家巨星李剛仁進行對比，痛批新世代球員缺乏對國家隊榮譽及服兵役的尊重。爭議源於賽後採訪，這番將國家隊榮耀降格成「免除兵役」的言論，瞬間在韓國網路論壇炸鍋。反觀2023年杭州亞運擊敗日本奪金的李剛仁，當時受訪時就說：「這是第一次代表大韓民國拿下冠軍，對我來說是非常特別且美好的回憶，這是一段永遠不會忘記的寶貴經驗。」兩者對於「代表國家隊奪冠」的價值認知形成了極大反差。雖然他隨後解釋是因為距離入伍僅剩9天、心中壓力很大所致，但奪冠當下的態度仍讓許多已服役或即將入伍的韓國民眾感到不適。在韓國軍隊文化中，「退伍帽」是完成漫長兵役的象徵，而靠著體育優待獲得免役資格的球員卻拿退伍帽來慶祝免役，被韓國輿論重砲指責為輕率且極度不尊重現役與退役軍人。韓媒《OSEN》特別指出，李剛仁3年前受訪時同樣坦言免役對職業球員延續海外生涯有極大幫助，但他當時強調：「服兵役是大韓民國所有男子都必須接受的事，我當然會理所當然地接受，而且沒有任何負擔感。」此外，李剛仁當時還主動提及其他未能奪牌的韓國運動員：「那些沒能拿到獎牌的選手們，至今也一定非常努力準備且付出了全部，他們真的非常帥氣。」展現出應該有的球星以及國手素養。《OSEN》報導最後總結指出，國家隊的冠軍不僅屬於球員個人，更承載著全體國人的期許與支持。雖然韓國隊本屆順利完成金牌任務，但部分球員將國家榮譽簡化為「免役特權」的言論與輕浮舉止，無疑讓原本的成就蒙上了一層沉重的陰影。