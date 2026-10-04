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▲中信兄弟今日回到洲際球場迎接封王戰，賽前就先宣布內野球票完售。（圖／記者陳柏翰攝,2026.10.4）

▲中信兄弟今日回到洲際球場迎接封王戰，賽前有不少球迷在售票口前等待開賣外野票。（圖／記者陳柏翰攝,2026.10.4）

中華職棒中信兄弟今（4）日回到主場迎接封王戰，只要能擊退來訪的台鋼雄鷹或另一地樂天桃猿不敵味全龍，兄弟就能奪下隊史第21座半季冠軍。兄弟球團在開賽前1小時，宣布此役2萬張門票全部售出，是本季兄弟主場首度滿場，觀眾人數累積69萬5744人，明（5）日與統一7-ELEVEn獅，兄弟有機會挑戰本季唯一破70萬主場觀眾的球隊。兄弟昨日靠著黃韋盛的致勝清壘三壘安打，以3：0完封悍將，戰績為35勝24敗、勝率0.593，封王魔術數字減至「M1」。今日回到洲際主場，只要擊退雄鷹或另一地桃猿不敵龍隊，兄弟就可以拋下黃色封王彩帶，奪下隊史第21座半季冠軍。兄弟球團昨日賽後表示，內野超過1.4萬席已全數完售，僅剩零星外野票券。《NOWnews》記者今日在現場門票開賣前，前往洲際棒球場售票口，至少超過70名球迷排隊等待開賣剩餘的外野球票。內野入口處更擠滿排隊入場的球迷，排隊人潮一路延伸至靠近漢神百貨的十字路口。兄弟在賽前1小時宣布，此役確定達成2萬人滿場，也是本季兄弟主場首場滿場的賽事。加上此役滿場，兄弟本季主場票房累積69萬5744人，若明日與獅隊的本季最終戰能有5000人入場，兄弟將成為本季唯一破70萬主場觀眾人數的球隊。面對今日封王戰，兄弟總教練平野惠一平常心看待，「就是跟平常一樣，對我們來說每一場比賽都很重要。」平野也說，今日是下半季最後一場，希望直到最後的最後，都可以讓球迷有刺激、緊張，看得開心的比賽，「做為職棒球員就該全力以赴，打出讓大家覺得很棒的比賽。」