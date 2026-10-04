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黃國昌登台助陣 稱「守住新北」關乎台灣民主走向

侯友宜喊「這棒要交對人」 盼李四川接棒拚新北

選戰倒數，國民黨新北市長參選人李四川今（4）日在板橋舉辦「我們都挺李四川」大型造勢，活動下午3時正式登場，黨內大咖輪番上台助陣。到了下午4時30分，李四川在新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安陪同下大進場，現場氣氛也被推向高潮。競選辦公室估計，現場湧入超過3萬名支持者，從空拍畫面可見，會場內聚集大批人潮，場面相當壯觀。「我們都挺李四川」造勢活動也邀請民眾黨主席黃國昌出席。黃國昌致詞表示，11月28日投票結果將決定台灣未來民主政治的走向，守住新北市不僅是為了李四川個人或國民黨，更是為了全台灣人所信仰的「台灣價值」。黃國昌說，他相信的台灣價值，是一個政治人物「做實事」，而不是每天說謊、開芭樂票；他所相信的台灣價值，是政治人物拿到權力後，能像李四川一樣，每天捲起袖子，在基層苦幹實幹，替所有鄉親謀福利，而不是拿到權力後，「用特權從國庫搬銀子到自己家族的公司」。新北市長侯友宜登台時則打出「交棒牌」。他表示，回顧自己在新北市16年來，非常感謝里長及市民一路疼惜，讓他能把新北大大小小的事情做好，也讓大家看見新北市的進步；如今自己準備交棒，未來還有許多工程要拜託李四川接手，繼續讓新北向前。侯友宜指出，李四川和他一樣，都是從基層公務員一路走來，歷練橫跨北部、南部、中央及地方，而李四川「人生最後的願望」，就是把一生奉獻給台灣及新北。「這也是我的願望，我要把這棒交對人。」侯友宜表示，市長選對人，新北才會起飛；新北更是北北基桃的中心點，未來要進一步帶動北北基桃發展，因此這一棒要拜託所有市民，支持李四川接棒。