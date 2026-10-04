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貼文一夜湧入數十萬留言 蔣萬安：歡迎理性討論

重申「堅決反對毒品除罪化」 蔣萬安喊話沈伯洋放下主張

台北市長選戰「毒品政策」攻防持續延燒，台北市長蔣萬安3日晚間在臉書發文質疑民進黨台北市長參選人沈伯洋過去的毒品政策主張，未料貼文隨即湧入大量留言，短短14小時突破40萬則。蔣萬安今（4）日被問到，有網友認為留言數「好像可以報金氏世界紀錄」，他回應，「搞不好還真的可以申請，也可以讓世界看到台灣的選舉文化」。沈伯洋12年前談論毒品政策的文章近日成為藍綠攻防焦點，蔣萬安昨晚也透過臉書發文，針對沈伯洋過去主張提出質疑。不過，貼文發布後，大批網友湧入留言，也有人翻出蔣萬安2021年擔任立委期間，曾針對「美沙冬替代治療用於海洛因成癮戒治」提出相關提案，引發討論。蔣萬安今日下午出席教育後援會成立活動，被問到臉書遭大量留言灌爆，他表示，「任何理性的討論，我們都歡迎」，隨後再次重申自己在毒品政策上的態度。至於留言數快速攀升，媒體詢問，有網友稱留言量似乎已達到可以挑戰金氏世界紀錄的程度，蔣萬安聽聞後稱，「搞不好還真的可以申請」，讓世界看到台灣的選舉文化。蔣萬安也強調，身為台北市長，他仍要再次表明，「我堅決反對毒品除罪化」，這是他的堅定立場，也希望所有台北市民能在11月28日站出來，捍衛這樣的政策、立場與態度。蔣萬安也向沈伯洋喊話，希望沈放下毒品除罪化的主張。他表示，台灣許多政策雖然會參考歐美經驗，但「歐美不是什麼都可以學習」，不適合台北的政策就不應照單全收。「國外的月亮並沒有比較圓。」蔣萬安表示，不論國外推行的「毒品注射室」或「毒品除罪化」，他都認為不適合在台北市推行。