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首次站上造勢舞台為自己拉票 李四川：真的很感動

▲國民黨新北市長參選人李四川今舉辦造勢，現場超過4萬支持者湧入。（圖／李四川競選辦公室提供）

「台灣不欠會講話的人」 李四川：欠的是蹲下來做事的人

喊與蔣萬安「不是選舉才在一起」 李四川：我們是做事的連線

稱沒有政治靠山 李四川：我的靠山是404萬新北市民

國民黨新北市長參選人李四川今（4）日在板橋舉辦「我們都挺李四川」大型造勢，現場湧入超過4萬名支持者。李四川壓軸登台時宣告，「新北這戰，是我李四川公務生涯最後的一戰」，希望將40年公務生涯累積的經驗全部貢獻給新北市，並全力接下新北市長侯友宜這一棒。他連續向台下高喊「讓我再拚一次，好不好？讓我來為新北繼續建設，好不好？」現場支持者也以歡呼聲回應。今日造勢包括立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安等人接力站台。李四川登台時先自嘲，自己以前都是「拿鐵鎚」，這6個月卻得改拿麥克風，「講了我60年的話」，講到現在聲音都已經沙啞。看著台下大批支持者，李四川坦言相當感動。他說，自己不是政治人物，過去也從未參選，每一次都是和大家一樣站在台下替別人喊「加油」，從來沒有站在舞台上請別人替自己加油，「這是第一次」。這6個月來，他走遍新北29區，每次結束行程回家躺在床上，都會思考一天下來與他握手的市民究竟在等待什麼、期待什麼。他說，有人希望擁有一條平坦、不塞車的道路，有人期待安全的房子，有家長希望孩子能進公托，也有人希望長輩看病不必跑得太遠，甚至只是希望下班後能早點回家吃一頓熱飯。「這都是所有市民的期待和願望，願望不大，但都是一個家庭最大的希望。」談到自己40年的公務生涯，李四川表示，他看過許多政治人物，「台灣這時候不欠缺講話的人」，因為用嘴巴說、用手比的人太多，真正欠缺的，是願意蹲下來、默默用雙手為國家、城市努力工作的人。因此新北市未來仍必須腳踏實地，讓建設持續大步向前。他也特別感謝侯友宜8年來的市政建設，包括五股垃圾山轉型、公托，以及軌道建設等，目前新北還有許多工程如火如荼進行，「這都是一任接一任、一棒接一棒」，「侯市長交下來，好的，我們就給它照顧好；在做的，我就給它加速；他的規劃，我就給它落實」，希望所有鄉親支持他，讓他繼續為新北打拚。談到蔣萬安，李四川表示，過去3年兩人在台北市共同面對許多問題，特別是大巨蛋、輝達等外界一度認為「不可能」的事情，最後都一一完成。他和蔣萬安「並不是選舉才在一起」，而是「做事的連線」。如果年底由蔣萬安繼續擔任台北市長、自己當選新北市長，兩人一定會推動「雙北合作、雙北共好、雙北更好」。李四川也感謝韓國瑜過去邀請他到高雄市府服務，並充分授權他推動「路平、燈亮、水溝通」。他笑稱，如今自己走到高雄，「走路都有風」，也因為歷經高雄、台北及新北等不同城市的歷練，累積更多市政經驗。不過，李四川強調，「我的家就是在新北」，因此「新北的事情，就是我李四川的事情」，新北的未來，他一定會扛起來。李四川表示，自己從基層公務人員做起，沒有太多資源，這段時間也有不少鄉親問他，「你的曝光率太低了，怎麼都沒看到你的看板？」相較之下，對手看板相當多。自己沒有資源，也沒有政治資源或靠山，「我真正的靠山，只有我們新北市404萬的市民」，只要市民願意支持，就是他最大的靠山。致詞最後，李四川向現場支持者宣告，「新北這戰，是我李四川公務生涯最後的一戰」，希望能把40年累積的公務經驗貢獻給新北市，「讓我全力接下侯友宜這一棒，好不好？讓我再拚一次，好不好？」李四川接連向台下喊話，希望支持者讓他接棒，繼續推動新北建設。