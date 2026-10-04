我是廣告 請繼續往下閱讀

2026愛知名古屋亞運於4日晚間閉幕，閉幕前夕，擔任大會籌備委員會會長的愛知縣知事大村秀章，針對賽事期間接連發生的事故與失誤表示，他們每天都在應對各種預期之外的問題與課題。對於狀況頻傳，他仍給自己正面評價，強調整體而言，賽事的營運基本上順利。根據NHK報導，亞運籌備委員會與亞奧理事會（OCA）聯合在位於名古屋市港區舉行總結記者會。大村知事在會中針對賽事期間頻發的失誤說明做出以上發言，另一方面，針對選手接駁巴士調度失誤等問題，大村知事致歉表示，「我們虛心接受各方的意見與指正，並在每日的營運中不斷改善應對。對於遭受困擾的運動員，感到非常抱歉。」同時，大村知事也強調舉辦本次大會的意義，「這是愛知與名古屋首次舉辦大規模國際綜合體育賽事。相信這將成為縣民與市民心中不可替代的寶貴經驗，並延續下去。」大村知事的社群也貼出相關聲明，但下方許多日本民眾並不領情，紛紛痛批這是史上最差勁的亞運會，還特別點名籌委會與大村秀章將賽事營運外包給中國廠商規劃的方式。然而，賽事期間的失誤仍未間斷。3日晚間於愛知縣豐田市舉行的男子足球頒獎典禮上，國歌演奏期間竟出現冠軍韓國隊的國旗未能順利升起的事故。對此，委員會發布聲明表示：「詳細原因目前仍在調查中，對於造成相關人員的困擾，我們致上誠摯的歉意。」另一方面，日本體育廳長官河合純一也稱，對本次賽事在東京以外的地區舉辦給予高度評價。「能夠在東京以外的城市成功舉辦是一大亮點。透過本屆亞運，讓更多人感受到了體育的魅力與價值，也讓我們更加體會到在國內舉辦大賽的意義。」談及即將於本月18日開幕的「愛知・名古屋亞洲帕拉運動會」，河合純一表示，這是一場能為打造無障礙包容社會提供契機與啟發的大會，希望大家能踴躍到場為選手加油，並強調，亞帕運包含輪椅使用者及視障選手，在交通、住宿與餐飲上需要截然不同的準備與細緻照顧。希望營運團隊能以本次亞運累積的經驗為基礎，做好萬全準備。」