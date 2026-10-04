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▲梁云菲挺沈伯洋。（圖／翻攝自IG@nanaliangbadgal）

▲梁云菲是「沈伯洋青商之友後援會」的顧問。（圖／翻攝自IG@nanaliangbadgal）

梁云菲（Nana）先前因公開表達對文化部媒體宣傳預算刪除的不滿、引爆網路兩極論戰，其大膽直率、敢怒敢言的性格意外圈粉無數。如今逐漸淡出傳統娛樂圈螢光幕的她，再次以鮮明立場成為公眾關注焦點。今（4）日她高調現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，以實際行動表達強烈支持。早前梁云菲便曾出席「沈伯洋青商之友會」成立大會，當時更獲頒聘書擔任顧問職務。她坦言自己私底下原本就是沈伯洋的忠實支持者，並直言欣賞對方「問 A 答 A」、論理清晰且規劃明確的政治風格。提及現任台北市長蔣萬安時，她更直白表示兩人的發言風格與思維形成強烈對比，讓她能極為清晰地理解沈伯洋的治理藍圖與核心觀點。今日造勢大會現場氣氛高漲、擠滿熱情支持者，梁云菲也在社群平台上曬出特寫「VIP 貴賓」證件的照片，並記錄下現場萬頭攢動、旗海飄揚的震撼畫面。她不藏私地捕捉了台下民眾激昂雀躍的熱烈反應，再次用行動展現她不懼外界眼光、熱情挺身為理念發聲的個人特質。自經典綜藝節目《國光幫幫忙》擔任助理主持走紅的梁云菲，憑藉深邃立體的性感外型與爽朗個性被封為「國光女神」。近年她逐漸將生活重心轉向戶外運動與海洋保育，不僅取得自由潛水教練執照，更熱衷於藝術創作與社會議題關注，呈現出從性感女星轉型為健康、獨立女性的跨界形象。