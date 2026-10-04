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反毒文掀留言海嘯 盧秀燕力挺：萬安加油、堅持下去

周永鴻喊別混為一談 減害醫療防疫與戒癮各有用途

台北市長蔣萬安昨晚臉書發文強調「反毒沒有模糊空間」，引發網路激烈論戰，貼文留言今（4）日下午已近50萬則。台中市長盧秀燕公開力挺，喊話「萬安加油，堅持下去」。台中市議會民進黨團總召周永鴻反批，藥癮是一種需要治療的疾病，蔣萬安應清楚說明並支持現行清潔針具與美沙冬治療，「首都市長不能只留下攻擊對手的標語，卻把民眾對減害醫療的疑慮，丟給第一線人員收拾」。這波爭議源自民進黨台北市長參選人沈伯洋多年前談論毒品政策的文章，近期遭國民黨方面翻出，質疑他將毒品與藥品劃上等號、支持毒品除罪化。沈伯洋則反批蔣萬安「製造恐慌」，並主張毒品防治包括針頭交換與美沙冬治療計畫，雙方隔空交火持續延燒。蔣萬安昨晚在臉書回擊，強調危險來自模糊毒品與藥物的界線，並要求沈伯洋不要拿美沙冬計畫遮掩。不過，網友隨即翻出蔣萬安2021年擔任立委時，曾提出「美沙冬替代治療用於海洛因成癮戒治」相關提案，留言區迅速湧入大量批評；時力黨主席王婉諭也發文質疑蔣萬安過去待過立法院衛環委員會，認為不應把減害政策描述成鼓勵吸毒。相關爭議也讓美沙冬及清潔針具政策成為這場政治攻防的焦點。盧秀燕今天下午為民眾黨立委陳清龍的妻子連小華站台，受訪時被問到蔣萬安遭網友大量留言一事，她表示「毒品零容忍，反對毒品除罪化」，並公開支持蔣萬安的立場，喊話「萬安加油！支持下去」。媒體進一步追問「蔣萬安被罵爆，你還要支持他？」盧秀燕則未再回應，隨後進場。周永鴻表示，藥癮是一種需要治療的疾病，販毒則應依法查緝；清潔針具服務的目的，是降低尚未戒除藥癮者因共用針具而感染愛滋病毒等血液傳染疾病的風險。他指出，台中市衛生局網站也公布衛教諮詢站、針具自動服務機及回收桶的設置地點。周永鴻指出，蔣萬安既然強調毒品與藥物不同，就應向民眾清楚說明現行減害措施的功能，並明確支持清潔針具與美沙冬治療。他強調，「首都市長不能只留下攻擊對手的標語，卻把民眾對減害醫療的疑慮，丟給第一線人員收拾」。周永鴻表示，清潔針具是降低血液傳染疾病風險的防疫措施，美沙冬則用於藥癮治療，兩項政策各有不同目的，「不能只剩下毒品、針頭幾個字讓民眾恐慌」。他指出，蔣萬安若明確表態支持現行減害服務，就應同時落實查緝毒品、保護校園與協助戒癮，讓反毒與醫療介入並行。周永鴻強調，「政治人物拚選舉，不能讓求助的病人與救人的醫療團隊付代價」。