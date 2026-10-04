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北市警萬華分局昨大動作搜索西門町知名BDSM酒吧，執法作為引發爭議。民眾指控警員涉嫌歧視身心障礙者，稱「殘障也可以做愛喔」，遭到店長抗議，結果卻被「上銬」，萬華分局第一時間否認「未針對身障人士進行言語羞辱」，但遭民眾提供音檔打臉。如今過程影片也曝光，只見該腳不太方便的民眾抗議「別人替我說話，為什麼可以上銬？」，但現場警方則沒有回應，還要其他民眾安撫他；萬華分局事後則稱是依法執行，店長被上銬是因現場涉及妨礙風化，若要維護權益也可以跟檢察官說。根據民眾提供的影片，只見腳不太方便的民眾痛斥「別人替我說話，為什麼可以上銬？為什麼可以上銬？」但現場警方沒有回應，隨後疑似被上銬的店長安撫「沒關係，我們法院見，公然侮辱」。沒想到現場警方卻要其他民眾安撫該腳不太方便民眾情緒，但該民眾痛斥「他（店長）是因為有個警察說有個殘障人在這，居然還可以在這裡愛，他是因為這樣被上銬，為什麼可以被上銬？」而疑似店長的人則說「沒關係，小心，小心，我們沒有事。」對於店長因為聲援身障者遭員警上銬，北市警萬華分局稱，店長被上銬是因為現場涉及妨礙風化，所以是有搜索逮捕，「這沒有問題，這是依法的」。記者追問根據曝光的音檔，店長是因為聲援身障者被員警上銬，這中間沒有任何相關性嗎？北市警萬華分局說，「上銬不是說他聲援身障者，他是現場負責人，容留這些妨礙風化（的人），我們尊重現場的帶隊官，上銬是因為他是涉嫌人，這部分沒有問題。」北市警萬華分局也說，該案現在進入司法程序，店長可以維護他的權益，也可以跟檢察官說明過程，「我們依法執行，也移送到地檢署了，就是等待司法偵審結果。」