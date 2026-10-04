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▲高雄市政府勞工局舉辦絕色音感視障藝人音樂競賽，有社會局局長蔡宛芬、各社福與工會團體及大力支持庇護商品的熱心企業代表與會，以提升競賽的專業度與公信力。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局局長江健興致詞。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局舉辦絕色音感視障藝人音樂競賽，參賽者表演的情形。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局3日下午，在高雄市前鎮區夢時代購物中心演藝廳，舉辦一起eye音樂綻放視界－絕色音感視障藝人音樂競賽活動，有6組展現專業蛻變的視障音樂人躍上舞台，向與會民眾呈獻跨越感官限制的音樂盛宴與生命力量。高雄市政府勞工局115年一起eye音樂綻放視界－絕色音感視障藝人音樂競賽活動，是由高雄市政府勞工局局長江健興主持，有社會局局長蔡宛芬、各社福與工會團體及大力支持庇護商品的熱心企業代表與會，以提升競賽的專業度與公信力。高雄市政府勞工局局長江健興表示，高雄市政府勞工局推動視障音樂藝人培訓與行銷計畫，歷經3年，超過260小時的系統化淬鍊，終於迎來重頭戲—115年一起eye音樂綻放視界－絕色音感視障藝人音樂競賽活動，並邀請金曲歌后秀蘭瑪雅、金曲歌王王俊傑及超級偶像歌星林宗興擔任評審，為出賽的學員給予最專業的講評與建議，同時也帶來精彩的示範獻唱，加持學員聚光蛻變的音樂路。江健興指出，市長陳其邁經常叮嚀勞工局、社會局與市府各相關局處，一定要時刻致力推動身心障礙者及弱勢族群就業與福祉，勞工局對視障音樂人3年培訓的核心價值，不僅著重音樂技巧的提升，更希望協助學員成長為「能表達、能創作」的專業表演者，從初期摸索到如今能與導師共創劇場式節目，這6組學員完美展現了跨越視覺障礙的韌性，期盼透過這些故事與培育成果，讓社會看見。江健興並指出，只要提供適性資源與舞台，身障者在各領域都能綻放耀眼光芒，而3年培訓是一段里程碑，更是視障音樂人走向廣闊舞台的新起點，「台上一分鐘、台下十年功」，勞工局盼藉由此次競賽，帶動大眾對身障者就業與多元發展的關注，各企業及活動場合可以給予更多的邀演，讓每一次掌聲都化為推動友善平權的力量，共同見證他們用音樂綻放視界與令人難忘的精彩演出。