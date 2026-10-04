我是廣告 請繼續往下閱讀

1. 味全龍（上半季冠軍、全年戰績首位）

2. 統一獅（全年戰績第2名）

3. 中信兄弟（下半季冠軍）

中華職棒中信兄弟今（4）日在洲際主場以12：1擊退台鋼雄鷹，正式取得今年下半季冠軍，也成功拿下季後賽門票。本季最終季後賽3支勁旅也全數出爐，味全龍以上半季冠軍兼全年戰績首位的身分保送台灣大賽，兄弟則以下半季冠軍取得季後挑戰賽主場與1勝優勢，統一7-ELEVEn獅以全年戰績第2名擠進季後賽。這也是獅隊與兄弟繼2017年球季後，再度於首輪季後挑戰賽交手。龍隊上半季繳出39勝21敗、勝率0.650的驚人成績，一舉打下隊史第6座半季冠軍。下半季龍隊雖然戰績落入B段班，但仍穩固全年戰績龍頭的位置，並於9月30日擊退樂天桃猿，確定奪下全年戰績第1名的寶座，直接保送今年的台灣大賽，且擁有5場主場優勢。獅隊上半季繳出29勝29敗1和、勝率0.500的成績，在6隊中排名第4名。下半季獅隊與桃猿、兄弟在A段班纏鬥，並與悍將展開全年戰績第2名的爭奪戰，最終在10月2日確定卡位全年戰績第2名，連續4年闖入季後賽，不過將帶著1敗的劣勢面對兄弟。上半季兄弟戰績不盡理想，以20勝37敗2和敬陪末座，落後龍頭17.5場勝差。不過下半季兄弟重整旗鼓，強勢攻頂衝上第1名，今日在洲際球場擊退台鋼雄鷹，正式拋下黃色彩帶，奪得隊史第21座半季冠軍。兄弟連續3年闖入季後賽，首輪將與獅隊交手，不僅擁有G1、G3、G4的主場，且保有1勝優勢。回顧中職過去季後挑戰賽歷史，兄弟與獅隊僅在2017年挑戰賽碰過頭，當年兄弟由外籍總教練史耐德領軍，以3勝1敗淘汰黃甘霖領軍的獅隊，不過兄弟最終在台灣大賽以1勝4敗不敵桃猿。台灣大賽方面，龍隊與獅隊曾在1991年、1996年台灣大賽交過手，最終都由獅隊奪下總冠軍。而在中職歷史上，龍隊與兄弟從未在台灣大賽正面交鋒過，若兄弟能在今年的季後挑戰賽擊退獅隊，將上演中職史上首次的「台灣大賽龍象大戰」。