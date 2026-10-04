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▲總統賴清德和前總統蔡英文都到場力挺沈伯洋。（圖／記者葉政勳攝）

民進黨台北市長參選人沈伯洋今（4）日於北平東路舉辦競選總部成立大會，更是參選後首場大型造勢，府院黨高層大咖皆到場力挺，總統賴清德壓軸致詞，強調沈伯洋最讓人敬佩之處，就是永遠把市民擺在第一位，以市民為尊，每個人都是競總主委，更示警有正向就是逆向，有洋流就有逆流，認知作戰與抹黑攻擊已經開始了，這場選舉關乎台北市民幸福，這是不分黨派的選舉，這場運動是為追求更好的台北市長，「洋流要凝聚在一起，不讓逆流沖散，1128流向台北市府」。賴清德首先要向成千上萬還在向外溢的小水滴表達敬意，感謝大家在台北最需要的時候，以城市主人身份拿出勇氣、主持公道，強烈表達台北值得更好的市長，這樣的聲音是強而有力的，感謝支持沈伯洋，帶給他溫暖與信心，一路走到現在。賴清德說，這段時間很多人說沈伯洋是「烏矸仔貯豆油」（台語，意指深藏不露），看不出來這麼厲害，短短時間把民調追這麼緊，但認為沈伯洋最厲害的不是爆發力，最讓人敬佩的是，他永遠把市民擺在第一位，以市民為尊，每個人都是競總主委。賴清德說，第一，沈伯洋為了接近市民走遍行政區，市場、宮廟、接受不同立場電台訪問，推動肥皂箱計畫，跟市民站在同一個高度，凝聽市民的聲音，有本事才敢做這樣的挑戰，這結果是大好大壞，過程中看得出來沈伯洋謙卑，以市民為尊，聆聽市民的聲音，他願意就所學所能跟市民誠懇做出回答，沒有問A答B，而是問A回答到ㄅㄆㄇ。第二，沈伯洋秉持溫暖正向的精神，打一場正面選舉，有參加過選戰就很清楚，證明別人比自己差比較容易，所以常常都是打負面選舉，但沈伯洋願意繞遠路，甚至替對手解圍，沈伯洋反對就蔣萬安身世做文章，另認為是候選人的選舉應該要保護小孩，蔣萬安忘了拿甘蔗，沈伯洋緩頰說事情多忘了，不是故意的，處處都是滿滿正能量。第三，沈伯洋一直都在談理念、談願景，多次公開說，台北市作為台灣首都太久沒有談願景了，選舉該談願景的時候，過往沒有人願意談，他願意當第一人，推動願景跟藍圖，台北市一定是適合做夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方，台北絕對可以成為世界的台北，「你們值得更好的台北市長，台灣值得更好的首都」。賴清德表示，沈伯洋有國際觀，有能力，有藍圖把台北帶向世界，成為與世界的橋樑，成為真正的首都，洋流也是水滴，每一個台北市民都是水滴，大家共同匯聚勢必改變這場選舉，但大家都很清楚，有正向就有逆向，有洋流就有逆流，認知作戰已經開始了，抹黑攻擊已經開始了，沈相當有高度，把抹黑當作是願意對話的開始，這是他的高度，跟洋流的態度。賴清德指出，請台北市民理解，這選舉關乎台北市民幸福的選舉，不分黨派族群的選舉，運動追求更好的台北市長，「洋流要凝聚在一起，不讓逆流沖散，1128流向台北市府」。賴清德也提到，最近最常被大家問到，就是沈伯洋到底會不會贏？每天都在問，這應該要問台北市民，現場超過10萬人，請問親愛台北市民，1128開票結果，當選的市長是誰？另有名嘴稱提名沈伯洋是要牽制蔣萬安，拿到45％就是勝利，這種說法是認知作戰，提名他就是要贏得選舉，「我跟沈伯洋說，你讚的啦，你沒問題，經過這段時間，大家相信我嗎！」賴清德說，更有人說洋流會開高走低？會嗎？問小水滴最清楚，要匯聚更大的洋流，不只在台北，還會去新北「洋流慧聚」，還會到桃園「洋流杰伴」，影響台灣選舉文化，還要影響台灣的未來，距離選舉55天，別人刻意說洋流消散，更要團結，匯聚更強大力量改變台北，改變台灣。