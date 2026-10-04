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歌手Hebe（田馥甄）近日推出新專輯《要去什麼地方》，不料在宣傳受訪時，說到：「現在講話要非常小心，講的都是中文，但不見得每個人都聽得懂。」這句話直接被部分網友擷取後到微博瘋傳，認為她是在暗諷部分中國網友，成為了被炎上的導火索，導致許多人翻出多件她之前的事件，讓「田馥甄親手毀掉了自己的演藝生涯」這個關鍵字衝上微博熱搜，粉絲看了都超傻眼。Hebe近期因受訪時脫口說出：「現在講話要非常小心，講的都是中文，但不見得每個人都聽得懂，好痛苦喔。」而遭部分中國網友炎上，並翻出她過往多個事件，像是美國議員南西裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時，Hebe曬出吃義大利麵照片；歌曲〈離島〉的「就隔著一片海互不打擾」歌詞遭疑是台獨宣言，作品慘遭下架，就連音樂平台都取消她歌手資訊，綜藝鏡頭、代言、演出都被全面暫停，加上這次的發言，讓部分網友直言「田馥甄親手毀掉了自己的演藝生涯」，該關鍵字也直接衝上微博熱搜。不過有人曬出完整受訪內容，指出她原本是在跟記者們討論瑜珈姿勢，覺得有些姿勢很像是已故「台灣特技之父」李棠華特技團一樣很厲害，但沒想到有些年輕人不知道李棠華特技團，就寫成「富麗堂皇」，讓Hebe笑說聽起來很不對勁、覺得有代溝，才會說出「現在講話要非常小心，講的都是中文，但不見得每個人都聽得懂。」沒想到竟會被斷章取義後炎上，讓粉絲都非常傻眼。對於Hebe無故被罵，粉絲也忍不住為她發聲，紛紛表示：「聽不懂人話就別出來上網了吧」、「小學語文老師真的要被這群傻蛋氣死了」、「姐得罪了誰啊，老是給針對」、「如果是這個網絡環境的話我也希望她不要來這邊了，我只希望她能唱自己喜歡的歌、做自己想做的事。」