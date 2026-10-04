我是廣告 請繼續往下閱讀

超級聖嬰現象催生沙漠花海奇蹟

觀光旅遊熱潮升溫

智利阿塔卡馬沙漠（Atacama Desert）被公認為地球上最乾燥的沙漠。今年的聖嬰現象（El Niño）為該地區帶來強降雨，導致這片沙漠的大片土地如今被鮮花覆蓋。異常充沛的水分促使數以百萬計的種子與球莖發芽開花，其中許多種子已沉睡休眠了數十年之久。根據美聯社報導，智利國家森林公司（CONAF）保護區部門主管卡拉班特斯（Jorge Carabantes）表示：「這是一個獨特的自然現象，現場有超過 200 種植物。這場開花盛事顯然非常罕見且非同尋常，與全球其他地方發生的花海景觀截然不同。」阿塔卡馬沙漠部位於太平洋與安地斯山脈之間，沿智利北部海岸線延伸約 1,600 公里（1,000 英里）。儘管在冬春交替之際開花屬於正常現象，但今年這場歷史性的「沙漠花海」（Desierto Florido）現象，卻將原本由岩石與褐色沙丘組成的傳統沙漠景致，幻化成一片絢麗多彩的野花地毯。今年 7 月至 8 月間，智利多個地區測得破紀錄的降水量，部分地區的降雨量甚至創下了 1950 年代有氣象紀錄以來的最大值。這場強降雨主要由「超級聖嬰現象」（Super El Niño）所驅動；該氣候現象導致全球氣溫急劇上升，且強度近年有日益增強的趨勢。智利國家森林公司 阿塔卡馬分局生物多樣性保護部門主管皮薩羅（César Pizarro）指出，「自降雨紀錄開始以來，這次的數據在歷史上是最多的，部分地區達到了 160、180 甚至 190 毫米（6 到 7 英吋），如今發生的這一切的源頭就是『超級聖嬰現象』。」暴雨在智利多地引發洪水並造成嚴重破壞；然而在北部，降雨卻促成了這場歷史性的沙漠大開花。據估計，今年的開花覆蓋面積達 17,000 平方公里（6,560 平方英里），規模相當於智利面積最大、人口最多的聖地牙哥首都大區（Santiago Metropolitan Region）。根據 CONAF 的預測，這預計將是自 1997 年以來最強烈、範圍最廣泛的一次「沙漠花海」。皮薩羅指出，這是因為強降雨促發了沙漠中的生物遺傳物質（germplasm），這不僅包括種子、球根和塊莖，還涵蓋了各式無脊椎動物與爬行動物的卵。結果形成了這一場罕見的視覺盛宴，超過 200 種色彩斑斕的植物與花卉綻放。紫色的岩馬齒莧（rock purslane）、以及被俗稱「白色嘆息」（suspiros blancos）的白花、還有當地最具代表性的物種之一「獅爪花」（garra de león），點綴了阿塔卡馬的山丘、平原與峽谷。皮薩羅補充道，「有些山丘與山脈已經有 30 或 40 多年沒見過任何綠意或花朵了。沙漠中的這些生物遺傳物質可以休眠許多年甚至數十年，今年的山丘就是最好的證明。」無論是智利國內遊客還是海外旅客，紛紛前來這片遙遠而環境惡劣的阿塔卡馬沙漠，一睹數百萬朵鮮花從海岸延伸至地平線的壯麗奇景。根據智利國家旅遊局數據，在這場自然奇觀於 11 月結束前，阿塔卡馬地區預計將吸引近 30 萬人次的旅客，使「沙漠花海」成為該地區本季最主要的旅遊亮點之一。37 歲的主廚莫亞（Franco Moya）與女友專程從智利中部科爾查瓜谷（Colchagua Valley）的聖克魯斯市（Santa Cruz）出發，奔波近 1,000 公里（約 620 英里）來到沙漠慶祝生日。他感嘆，「看到鮮花能在如此乾旱的地方生長，真的非常震撼，這是我第一次來到這裡，這絕對是一個令人驚喜的時刻。」