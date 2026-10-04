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▲中信兄弟黃韋盛在封王戰首局敲出適時安打，助隊取得3：0領先。（圖／中信兄弟提供,2026.10.4）

▲中信兄弟洋投羅戈今日在關鍵的封王戰，對台鋼雄鷹先發主投7局失1分。（圖／中信兄弟提供,2026.10.4）

中華職棒中信兄弟今（4）日回到洲際主場迎戰台鋼雄鷹，目標今日拋下黃色彩帶，兄弟開局就把握雄鷹2次守備失誤，加上黃韋盛適時一擊，兄弟單局攻下3分。5局下、7局下兄弟攻勢再起，添加6分保險分，加上先發投手羅戈（Nivaldo Rodriguez）繳出7局失1分好投，終場兄弟就以9：1輕取雄鷹，奪下今年下半季冠軍，也是隊史第21座半季冠軍，洲際球場也拋下黃色彩帶。兄弟昨日靠著黃韋盛的致勝清壘三壘安打，以3：0完封悍將，戰績為35勝24敗、勝率0.593，封王魔術數字減至「M1」。今日回到洲際主場，只要擊退雄鷹或另一地桃猿不敵龍隊，兄弟就可以拋下黃色封王彩帶，奪下隊史第21座半季冠軍。此役面對雄鷹，兄弟推出王牌洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發，開賽雖然被王博玄跑出內野安打並攻佔得點圈，但羅戈穩住陣腳，連續解決後續打者，化解首局失分危機。兄弟則在1局下先發制人，開路先鋒張士綸從張誠恩手中選到保送，隨後雄鷹守備連續發生2次失誤，讓兄弟攻佔一、三壘。王威晨雖然擊出二壘滾地球，但帶有1分打點，助兄弟先馳得點，宋晟睿、江坤宇耐心選球，連續2次保送攻佔滿壘，黃韋盛一棒狙擊張誠恩，一支穿越安打助兄弟取得3：0領先。2局上雄鷹展開反攻，高聖恩擊出二壘安打，並藉由紀慶然、黃劼希的滾地球回到本壘，雄鷹以1：3落後。5局下兄弟攻勢再起，張仁瑋不死三振上壘，並藉由盜壘以及飛球推進至三壘，王威晨擊出適時安打，替兄弟打下第4分。隨後宋晟睿、江坤宇串聯安打，兄弟進帳第5分，前5局打完，取得5：1領先。7局下兄弟添加保險分，張仁瑋擊出安打並盜上二壘，曾頌恩、王威晨連續擊出安打，替兄弟添加2分，兩出局後近況火燙的黃韋盛在傷口上灑鹽，又擊出得點圈安打，兄弟將比分改寫成9：1。8局上羅戈退場，此役主投7局僅失1分，被敲出4安，送出5次三振。8局下兄弟靠著3支安打、3次保送攻下3分，取得12：1大幅領先。9局上陳琥、李振昌聯手關門，合力抓下最後3個出局數，終場兄弟就以12：1輕取雄鷹，奪下今年下半季冠軍，也是隊史第21座半季冠軍，洲際球場也拋下黃色彩帶。