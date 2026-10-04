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週一水氣最多！北北基宜防局部大雨

▲明天東北季風增強，北台灣氣溫會明顯下滑，涼意逐漸明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

週二水氣漸收斂！迎風面降雨趨緩

週三起轉乾轉晴！留意日夜溫差大

迎來嶄新的一週，隨著新一波東北季風正式報到，全台天氣將逐漸迎來秋意。中央氣象署指出，這波東北季風所夾帶的冷空氣明顯強於上一波，不僅北部、宜花地區以及金馬外島的氣溫將顯著下降，週一開始北部就有局部大雨。氣象署特別提醒，未來一週整體天氣將呈現「先濕後乾」的趨勢，也要隨時留意氣溫變化以調整穿著。中央氣象署今（4）日晚間發布10月5日至11日的天氣週報圖表，明（5）日適逢東北季風開始增強且水氣最為豐沛，北部、東半部、恆春半島以及金馬地區將轉為有短暫陣雨的天氣型態。氣象署特別發布提醒，北北基與宜蘭地區今日有局部大雨發生的機率，北部山區及馬祖地區亦有較大雨勢出現的可能。至於新竹以南地區及澎湖則維持多雲到晴，但午後南部地區及各山區仍需留意局部陣雨，特別是南部山區可能會出現較大雨勢。在氣溫方面，北部、宜花及金馬地區白天高溫將降至 27 到 29 度，明顯轉涼；不過中南部地區高溫仍可達 34 度左右，感受上依然偏向暖熱，臺東及澎湖高溫則落在 30 度上下。週二（6日）東北季風將持續影響台灣，但整體環境的水氣將逐漸減少。桃園以北、東半部及恆春半島雖然仍有短暫陣雨，但整體的降雨情形會逐步趨緩。新竹以南地區及各離島將持續維持多雲到晴的穩定天氣，僅南部地區及其他山區在午後仍有局部短暫陣雨的機率。氣溫部分則與週一的表現相近，全台各地低溫約落在 22 到 25 度之間，早晚感受上已略帶些許涼意。緊接著從 10 月 7 日至 11 日（週三至週日），雖然東北季風持續吹拂，但大環境將明顯轉乾。臺灣各地及外島大多可見陽光，轉為多雲到晴的好天氣，僅大臺北、東半部及恆春半島偶有零星飄雨，其他山區午後亦有零星降雨機率。隨著天氣放晴，各地白天高溫將回升至 30 度以上，但夜晚至清晨的低溫則會下探至 21 到 24 度。氣象署特別叮嚀，後半週的日夜溫差將變得相當顯著，提醒民眾早晚出門務必適時增添衣物，以免著涼感冒。