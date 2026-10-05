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▲王冠閎在男子200公尺蝶式摘金，成為台灣男子游泳亞運史首位金牌得主。（圖／中華奧會提供）

2026愛知名古屋亞運，中華代表團最讓人振奮的突破之一，是在奧運核心項目拿下金牌。傅兆玄在男子跳高以2公尺25摘金，寫下台灣男子田徑睽違60年的亞運金牌紀錄；王冠閎則在男子200公尺蝶式游出1分55秒05，成為台灣男子游泳史上首位亞運金牌得主。這兩面金牌的含金量很高，因為田徑、游泳不是冷門項目，也不是亞洲競爭密度較低的賽場，而是奧運最核心、最主流、世界競爭最深的運動。問題也因此更值得追問：亞運金牌之後呢？傅兆玄、王冠閎距離奧運頒獎台，到底還有多遠？先看傅兆玄。這次亞運男子跳高，他以2公尺25奪金，成為台灣田徑史的重要里程碑。中華奧會也指出，這面金牌終結了台灣男子田徑長達60年的亞運金牌等待。如果把視角拉到奧運，門檻立刻變得殘酷。巴黎奧運男子跳高，金、銀牌選手都跳過2公尺36，銅牌也要2公尺34。換句話說，傅兆玄這次亞運奪金的2公尺25，距離巴黎奧運銅牌高度還差9公分。從2公尺25到2公尺30，是能不能穩定進入世界大賽決賽競爭圈；從2公尺30到2公尺34以上，則是能不能真正摸到奧運獎牌區。下一步不是只追求偶爾跳出一次高峰，而是要把2公尺25變成穩定基準，再把個人天花板往2公尺30以上推進。王冠閎的情況也類似。他在男子200公尺蝶式以1分55秒05奪金，成為台灣男子游泳亞運史首位金牌得主，也完成連兩屆亞運站上頒獎台的目標。200公尺蝶式在世界舞台更可怕。巴黎奧運男子200公尺蝶式，法國名將馬尚（Leon Marchand）以1分51秒21改寫奧運紀錄摘金，米拉克（Kristof Milak）以1分51秒75拿銀，加拿大選手卡倫（Ilya Kharun）以1分52秒80鍍銅。王冠閎這次亞運金牌成績，距離巴黎奧運銅牌還差約2秒25。他這次名古屋亞運在男子200公尺蝶式游出1分55秒05摘金，足以成為亞洲冠軍，但距離個人最佳、也是全國紀錄的1分54秒44仍差0.61秒。那筆成績是在2021年7月26日東京奧運游出，換句話說，王冠閎在主項200蝶長水道已經超過5年沒有再刷新個人最佳。這不是否定他的亞運金牌價值，而是點出他若要從亞洲金牌走向奧運頒獎台，下一步必須重新把成績推回生涯高峰，甚至突破1分54秒關卡，才有機會逼近世界獎牌圈。亞運金牌是里程碑，不是終點。傅兆玄的2公尺25終結了台灣男子田徑60年的等待，王冠閎的1分55秒05寫下台灣男子游泳的新頁，這兩面金牌的價值無庸置疑。但奧運的門檻就擺在那裡：跳高要摸到2公尺34，200蝶要游進1分52秒內。傅兆玄要做的，是把2公尺25從「亞運奪金的高度」變成「穩定輸出的基準」，再往上推進到2公尺30；王冠閎要做的，是重新找回2021年那個1分54秒44的自己，然後再往前跨一步。亞運金牌證明他們已經是亞洲最強，但奧運頒獎台要的是世界最強。這條路很遠，但至少，他們已經站在起點上，而且手裡握著一張珍貴的入場券。同時，這兩面亞運金牌，也提醒台灣體育政策一件事：主流項目的突破非常難得，不能只停在國光獎金、表揚與熱度。