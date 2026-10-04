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民進黨台北市長參選人沈伯洋今（4）日於北平東路舉辦競選總部成立大會，更是參選後首場大型造勢，府院黨高層大咖皆到場力挺，沈伯洋致詞定義「洋流」，是傾聽、獨立、具備批判性、進步也是包容的，很多人都是小水滴，但每個水滴都一樣重要，尋求共識，就是因為如此洋流才會這麼重要，也希望大家可以把它介紹出去，剩下的就交給他，「我都會在，我會負責說服，我會讓他知道什麼叫做好的台北市長」。沈伯洋致詞時說，幕僚跟他說站在舞台上會情緒激動，他回應對方「我是冷靜之人，不會受到影響」，結果滅火器唱了第一首歌就哭了。並說明何謂洋流，是傾聽、獨立、具備批判性、進步也是包容的，很多人都是小水滴，但每個水滴都一樣重要，尋求共識，就是因為如此洋流才會這麼重要。沈伯洋說，洋流是溫暖的，不管在網路上有紛爭，或是前幾天被抹黑，都用自己和善的方式、承認民主制度的方式跟對方對談。並沒有覺得說一定要說服對方，但至少要讓對方知道，大家都是台灣人，雖然可能立場不同，但願意在這片土地一起生長、吵架，「那是我們的價值與溫暖」。沈伯洋表示，就像在海上的洋流，洋流有它的方向，方向很重要，洋流不是亂流，是有方向的，當然是往市府的方向流去。大家知道這場選戰，一開始不看好，但通常自己是滿相信自己的，還有議員、幹部們，大家都相信著他。很多人在網路上，台灣的選舉都負面選舉，不然要怎麼贏，這就叫做捷徑，但他沒有選擇捷徑，台北市民水準這麼高，當然要討論政策，而政策就是繞遠路，但政策是這個城市最重要的方向。沈伯洋指出，無論如何，其實不管是台灣還是台北，不斷的都站在一個十字路口。每一次的十字路口都是要做選擇，這個選擇有捷徑可以走，這個選擇也有遠路可以走。那為什麼一定要繞遠路？為什麼他願意堅持價值？為什麼大家願意在星期天坐在這裡吶喊？總是有一個理由，認為洋流對他來講最重要的一個意義就是兩個字「勇氣」。沈伯洋再引用《JOJO》金句，「人類的讚歌是勇氣的讚歌」，因為有勇氣所以才走到現在，在每一次十字路口的選擇，其實是需要勇氣。每一次看到有店家表態，那是勇氣；有人遇到查水表，能夠堅持下去也是勇氣；光是把飄帶背在背包上去坐捷運，這也需要勇氣。就是因為這樣大家齊聚在一起，有勇氣來討論政策，有勇氣面對任何質疑。有勇氣跟對方發起辯論，也有勇氣來告訴大家，為什麼台北是一個國際的城市，為什麼台北應該站在國際的一流舞台上面跟大家挑戰。沈伯洋也強調，希望支持者幫忙拉票，因為拉票這件事比想像更困難，但是各位不用擔心，打趣稱自己好歹也是大學教授，在8月的時候，認識蔣萬安跟沈伯洋的人中，就已經有一半的人會投給沈伯洋了，大家還記得嗎？這是一件很振奮人心的事，意思就是，其實只要把沈伯洋介紹給別人，「剩下交給我們就好！我都會在，我會負責來說服，我會讓他知道什麼叫做好的台北市長」。沈伯洋也提醒，不確定對方有沒有想要討論市政，不確定對方有沒有想要走捷徑，但是必須要做好完全的準備。因此要拜託大家一定要好好保護自己，希望大家在這個城市是感受到快樂且溫暖的，所以當然要把大家的安全放在第一位，今天走出來，可能會遇到各式各樣的挑戰，就算不走出來，在網路上也會遇到各式各樣的挑戰，也可能會遇到抹黑，「洋流不怕這種髒水，大家是串聯在一起的，洋流是有勇氣的。所以大家不要覺得自己是孤單的」。最後沈伯洋說，感謝大家今天來到這裡，謝謝大家賜予他勇氣，自己也會持續給大家勇氣，帶著這股溫暖繼續流、繼續流進內心、繼續串聯世界，「讓我們最終流向市政府！」