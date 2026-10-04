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日本沖繩縣那霸市一名女子，被發現陳屍在飯店內，涉嫌殺害並奪取財物的駐日美軍海軍陸戰隊士兵巴拉德（Devin Jacob Ballard）被捕，日本警方稍早公布死因，受害者家屬也悲痛發聲。根據朝日新聞報導，沖繩縣警方於4日宣布，駐日美軍普天間基地（宜野灣市）所屬的海軍陸戰隊上等兵，20歲的巴拉德（Devin Jacob Ballard）涉嫌在飯店內勒斃一名女性並強奪其錢包等財物，已依「強盜殺人」罪名將其緊急逮捕。面對警方詢問，嫌犯供稱「我不知道這件事」，否認指控。沖繩縣警指出，嫌犯涉嫌於3日凌晨2時10分至4時17分左右，在那霸市若狹1丁目的飯店內，勒頸殺害居住於那霸市國場的39歲女性，並搶走其錢包與後背包。涉案錢包等物品隨後在案發現場附近被發現遭拋棄。縣警於4日進行司法解剖後，證實死者死因為窒息死亡。監視器畫面拍下嫌犯於案發後獨自逃離飯店的過程。追查嫌犯行蹤的搜查人員於3日晚間11時30分左右，在沖繩市內發現一名與畫面特徵極為相似的男子獨自步行。雖然當時身上的穿著已與離開飯店時不同，但其雙臂刺青以及剃光頭的特徵與監視器畫面完全一致，警方隨後將其帶回警局協助調查，並於4日凌晨緊急逮捕。對於受害者與嫌犯之間的關係，縣警表示「目前仍在調查中」。被害女性的哥哥於4日透過縣警發布聲明表示，「我們因失去家人而陷入極度悲痛之中，尤其是父母失去女兒，更是心力交瘁。請求大家讓我們一家人安靜度過。」根據《日美地位協定》，美軍軍人或軍屬若於公務之外犯案，日方享有優先裁判權。若嫌犯已被美方逮捕，美方將拘留嫌犯至日方起訴為止；然而，本案係由沖繩縣警於美軍基地外搶先逮捕嫌犯，因此不適用該項暫留美方處置的規定。駐沖繩美國海軍陸戰隊於4日回應，「我們正在全面配合日本當局的調查。向被害者的家屬與朋友致上最深切的哀悼。海軍陸戰隊嚴肅看待此次事件，並要求所有隊員嚴格撙手最高標準的行為準則。」