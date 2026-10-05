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▲運動部在名古屋市區設置「御園小學校」中繼站，將閒置學校改造成選手支援基地，提供廚房、體能訓練室、加壓艙恢復室與物理治療防護室等一站式服務。（圖／記者朱永強攝影）

▲運動部長李洋4月親赴名古屋場勘，從選手角度檢查動線、空調、燈光與設備需求，提前部署亞運後勤。（圖／記者朱永強攝影）

▲亞運開幕前，李洋一度遭亞奧會拒絕進入選手村開村升旗儀式，後經代表團抗議與交涉後順利入場，突顯國際體育場外的權益維護挑戰。（圖／特派記者朱永強攝）

2026愛知名古屋亞運進入尾聲，獎牌數是最直接的成績單；但還有一張成績單同樣值得檢視，那就是運動部長李洋上任後，首次面對大型綜合國際賽會的治理表現。這屆亞運最有感的改變，是後勤支援提前部署。運動部在名古屋市區設置「御園小學校」中繼站，把閒置學校改造成選手支援基地，內部設有廚房、體能訓練室、加壓艙恢復室、物理治療防護室、營養室與會議室，提供一站式服務。名古屋亞運沒有傳統集中式選手村，選手分散住宿、移動時間增加，最怕比賽前後找不到穩定恢復、治療與備戰空間。中繼站剛好補上主辦方條件不足的漏洞。更關鍵的是，李洋4月就到名古屋場勘，從選手角度檢查動線、空調、燈光與設備。這正是他奧運金牌選手轉任部長的優勢：他知道選手需要的是睡好、吃好、恢復好、準時抵達賽場。選手的回饋也印證了這一點。桌球老將陳思羽在社群形容「100分都不夠」。她四度征戰亞運，經歷過交通、餐食、恢復資源未必即時到位的年代，她的稱讚不是客套，而是痛點真的被處理到。一次亞運後勤做得好，不能直接等於台灣體育制度已經變好。它證明的是李洋與運動部團隊有執行力、有敏感度，也願意從選手需求出發；但制度改革要看的不是一次比賽，而是能不能長期複製。這次有中繼站，下一次奧運、亞運、世大運是否也能依照不同主辦城市條件，建立標準化支援模式？這次靠部長親自場勘、親自盯細節，未來能不能變成制度，而不是每一屆都靠某一位部長的個人經驗？好的後勤不能只靠「李洋懂選手」，而要變成「運動部本來就該懂選手」。成熟制度應該是，不管誰當部長，選手都能得到穩定而高品質的支援。李洋最大的資產，是他真的當過頂尖選手；但挑戰也在這裡：選手經驗不能只停在感同身受，必須翻譯成制度語言。國訓中心、運科中心、協會、醫療、防護、營養、心理、交通、住宿與賽前情蒐，這些單位如何分工？誰負責決策？誰負責現場排除問題？賽後如何檢討？選手回饋如何被記錄、追蹤、改進？這些都比一次中繼站更重要。這次後勤受到稱讚，代表方向是對的。但接下來必須建立SOP，讓選手需求不是靠誰聲音大、誰有名氣、誰剛好被看見，而是所有代表隊成員都能在制度內得到基本保障。亞運現場後勤是最容易被看見的改革，因為有畫面、有選手稱讚、有媒體報導。但台灣體育真正長期的問題，很多不在比賽現場，而在更前端。基層教練待遇、青訓銜接、協會治理、選拔透明度、運科普及化、醫療恢復資源、國際賽參賽規劃，這些才是決定下一個傅兆玄、王冠閎、林郁婷能不能出現的關鍵。李洋如果只把部長角色做成「大型賽會後勤總管」，會有掌聲，但還不夠。部長真正要做的，是讓台灣體育不只在亞運期間突然變得有效率，而是在平常就有效率。本屆亞運開幕前，李洋一度遭亞奧會拒絕進入選手村開村升旗儀式，後來經代表團抗議與交涉後才順利入場。這件事也提醒，國際體育從來不只是場內比賽，也包含場外規則、外交壓力與權益維護。從結果來看，代表團當下據理力爭，沒有讓事件擴大成選手負擔，這點值得肯定。但未來這類事件不會消失，運動部也必須有更成熟的國際賽會危機處理機制。選手去比賽，不該同時承受行政與政治不確定性。如果要替李洋首次亞運成績單打分數：後勤高分，方向正確，選手有感，危機處理也沒有失控。但這份成績單還不能太快蓋棺論定。亞運後勤做得好，是第一步；把好經驗制度化，才是第二步；讓制度長期支撐基層、菁英與國際賽成績，才是真正的改革。李洋這次證明，他不是只會講選手語言的部長，而是有能力把選手需求變成行政行動。接下來，他必須證明的，是運動部能不能不只在亞運期間變聰明，而是在每一天都更像一個現代化的體育治理機器。掌聲可以給，但期待也要提高。因為李洋的第一張亞運成績單，考的是後勤；下一張，考的是制度。