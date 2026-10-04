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美沙冬替代療法不應被混淆成「供毒」 衛生局：不希望基層同仁付出遭誤解

近日台北市長蔣萬安因談及「美沙冬維持治療」引發討論。北市衛生局今（4）日傍晚發稿強調，北市戒治措施的精神是確保毒品不擴散、藥癮者不受傳染，因此以專業醫療人員運行服務據點，並非由社工或社區中心；美沙冬替代療法更不該被混淆成「提供毒品」，不希望所有專家與基層同仁長期的付出遭到誤解。台北市長候選人沈伯洋過去曾發布一篇投書提及，「毒品非法化，抓起來鞭就對了」是最差勁的政策，也提出「台灣可以仿效某些國家，建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭，並導入社工機制予以協助吧？」蔣萬安陣營則翻出這篇投書，稱反毒沒有模糊空間，台北市的社區容許提供毒品跟針頭，供吸毒者施打嗎？要提供哪些需要針頭的毒品？如果要有這樣的社區，可以放在哪裡？市民能接受嗎？但蔣萬安的臉書也因此也湧入大量留言。北市衛生局則發布新聞稿表示，北市行之有年的美沙冬維持療法與清潔針具政策等戒治措施，與沈伯洋委員倡議的「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭，並導入社工機制」，完全不同，呼籲外界切勿混淆。市府並不贊同除罪化，也不贊同「提供毒品使用」的方式。衛生局說明，北市戒治措施的精神是確保毒品不擴散、藥癮者不受傳染，因此以專業醫療人員運行服務據點，並非由社工或社區中心；而美沙冬替代療法更不該被混淆成「提供毒品」。對於現行的防治措施，北市衛生局指出，目前除了結合在地醫療資源，設置34處藥局做為清潔針具衛教諮詢服務站外，也設立台北市立聯合醫院陽明院區、昆明院區及三軍北投院區3處醫事機構為衛教諮詢地點。同時，設有19台清潔針具自動服務機，「最重要的目的是為了減害」，衛生局強調，避免因共用針具造成疾病傳染；另外，北市轄內的藥癮機構也提供「美沙冬替代治療」，藥品為口服使用，受治者需要由醫療人員目視下協助服藥完畢，不可帶出院區。北市衛生局說，依循衛福部疾管署「藥癮愛滋減害計畫」推動美沙冬替代療法及清潔針具服務，就是希望降低藥癮者共用針具、稀釋液及相關器具所造成愛滋病毒及其他血液傳染病感染風險。盼結合衛教諮詢、篩檢及轉介戒癮治療，逐步建立完整的藥癮愛滋減害服務網絡，協助藥癮者解決身心層面的相關問題，歸復社會，讓毒品對國民及社會的傷害降到最低，北市衛生局說，「不希望所有專家與基層同仁長期的付出遭到誤解。」