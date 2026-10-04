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本屆U18亞洲盃女籃賽火熱開打，由錢薇娟領軍的中華隊首戰遭遇強敵日本隊。儘管中華小將在比賽前半段展現極高韌性，甚至在首局取得領先，但下半場進攻端全面當機，最終以55：83不敵日本，吞下分組賽首敗。本屆中華隊與日本、中國、馬來西亞同分在B組，將力拚搶下前5名，以取得明年U19世界盃女籃賽的參賽門票。本場比賽首節，中華隊展現優異的進攻手感，以21：20微幅領先日本隊。第二節雙方陷入防守焦土戰，單節皆僅進帳12分與13分，半場打完中華隊甚至以34：32帶著2分領先進入下半場。然而，戰局在第三節風雲變色。日本隊在下半場加強防守強度並找回進攻節奏，單節打出一波25：10的猛烈攻勢，一舉逆轉並拉開比分。第四節中華隊的進攻依舊未見起色，單節僅得11分，而日本隊則持續火力輸出狂轟26分，最終中華隊無力回天，以28分之差吞敗。攤開賽後數據，中華隊全場命中率僅29.7%（64投19中），三分球命中率更低迷至18.2%（22投4中），加上全隊發生多達21次失誤，成為下半場崩盤的主因。球員表現方面，混血好手張巧萱攻下全隊最高的11分並抓下7籃板，陳柔安與黃翊蓁也各自挹注10分，黃翊蓁另有6罰全中的表現。而日本隊方面，全場命中率高達45.5%（66投30中），並將失誤控制在14次。日本後衛竹內美耶（Miya Takeuchi）以極高效率攻下全場最高的14分，坂田萌（Moe Sakata）則貢獻12分。中華隊本屆12人名單包含張巧萱、蘇衡、許語珊、吳宣伶、吳紜禎、高喜恩、陳柔安、高子喬、黃翊蓁、田廖品涵、林念臻及張雨瞳。