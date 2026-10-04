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中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的韓籍成員邊荷律，1月剛經歷喪父之痛，沒想到今（4）日她突然發文告假表示今天沒辦法去球場應援，「因為媽媽需要長期住院，所以我現在正在韓國的醫院照顧她。」身體疑似亮紅燈，讓粉絲都非常擔心，紛紛留言祝她媽媽早日康復。邊荷律今日PO文透露媽媽需要長期住院，自己現在正於韓國的醫院照顧她，所以今天沒辦法去球場，「雖然這次沒辦法一起在球場應援，但我會在韓國用同樣的心情為你們加油的！中信兄弟加油！」粉絲們看到後都感到非常擔心，紛紛留言表示：「邊媽早日康復！荷律也要照顧好自己」、「希望荷律媽媽早日康復，下次再和媽媽一起來台灣吃喝玩樂，台灣還有很多美食等著你們吃」、「家人重要，球隊留給夥伴們協力應援。」邊荷律在今年1月初經歷喪父之痛，她得知消息後便緊急趕回韓國奔喪，不過當時因為事發突然加上班機等狀況，沒能第一時間回家見到最後一面，且處理完後事後媽媽又因為悲傷過度病倒，讓她花了一段時間才重拾笑容重返舞台。不料今日她又透露媽媽需要長期住院，讓粉絲都非常擔心又心疼。