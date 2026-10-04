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▲劉喬安恐判死刑！ 涉勾結香港14K空運590克古柯鹼 最重可處死刑（圖／截自美國移民及海關執法局網站）

▲美國國土安全調查署駐台辦公室主任盛偉安，稱解送劉喬安返台是美台合作打擊跨國犯罪、維護正義的努力中，寫下重要的一頁。（圖／翻攝畫面）

曾因太陽花學運爆紅、被封為「太陽花女神」的劉喬安（本名劉依函），潛逃美國7年後，今年6月遭美方押解返台。新北地檢署近日偵查終結，指控她涉嫌加入具香港黑幫「14K」背景的跨國販毒集團，以國際快遞空運590克古柯鹼來台，依運輸第一級毒品等罪起訴，最重可處死刑或無期徒刑，並建請法院從重量刑。檢方調查指出，這個跨國運毒集團組織嚴密、分工精細。毒品來源由具「14K」背景、目前已死亡的華裔毒梟Wei Yip Lou在美國統籌供貨，其台籍手下林姓男子負責在美國寄送毒品包裹，另由鄒姓男子在台灣收取購毒款項。劉喬安則是在2021年加入該組織，擔任核心「中間人」，負責跨海牽線並媒介台灣買家。起訴書指出，2021年7月，劉喬安與在台女子謝涓鈴密謀走私，謝女陸續匯款新台幣70多萬元到人頭帳戶，作為購毒資金。劉喬安隨後與毒梟將高達590克的高純度古柯鹼，分批澆鑄、夾藏在蠟燭內部，並混入衣服、鐵盤及巧克力中作為掩飾，再透過國際快遞空運來台。不料包裹抵台後隨即被海關開箱查獲，埋伏的調查員當場逮捕前來取貨的共犯，在台涉案的謝女等3人，先前已分別被判處7年至9年不等的重刑。回顧劉喬安的過往，爭議不斷。她在2014年爆紅後，陸續被爆出從事性交易，並涉及跨國仲介賣淫案，遭判刑6個月、緩刑2年；2018年又因吸食愷他命被捕，據報導還因長期吸毒導致鼻中膈穿孔。2019年間，她因涉及侵占、詐欺等多起案件遭通緝，隨後持觀光簽證飛往美國，展開長達7年的逃亡生涯。據報導，劉喬安潛逃期間結識了具「14K」背景的男友，並利用黑幫人脈在美東、美西多個城市流竄，涉嫌遠距遙控運毒。2023年底，她還被爆出在紐約皇后區一間酒店擔任陪酒小姐。2025年1月，美方在波士頓將她逮捕，她在關押期間多次申請政治庇護，試圖阻止遣返，但都被美方駁回，最終在今年6月4日由美方執法人員全程押解返台，隨後被新北地院裁定羈押禁見至今。新北地檢署指出，劉喬安涉及跨境運輸第一級毒品，情節重大，因此提起公訴；不過考量她在偵訊期間坦承部分運毒犯行，檢方也建請法院，若她在審理階段能如實認罪，可依法酌情減輕其刑。