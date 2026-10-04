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▲7-11推出限時3天優惠，10月5日至10月7日指定商品祭出「買2送2」優惠。（圖／7-11提供）

限時3天！CITY TEA、可口可樂纖維+「買2送2」

▲7-11於10月5日至10月7日指定熱食「買2送1」優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11於10月5日至10月7日指定飲品「買2送2」優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11於10月5日至10月7日指定酒品、熟食「買2送1」優惠。（圖／7-11提供）

啤酒指定品項「買2送1」 提醒禁止酒駕

▲7-11於10月5日至10月7日指定酒品「買2送1」優惠。（圖／7-11提供）

OPENPOINT APP再加碼 指定飲品買1送1、買2送2

▲7-11於10月5日至10月7日指定飲品「買2送2」優惠。（圖／7-11提供）

▲CITY CAFE經典好時可可（熱）「買1送1」。（圖／7-11提供）

2026年愛知・名古屋亞洲運動會今（4）日正式閉幕，中華隊拿下5金、17銀、33銅共55面獎牌，在獎牌榜排名第15。為了感謝台灣英雄，7-ELEVEN推出限時3天優惠，，想趁機補貨的民眾可把握期限。本次優惠期間為10月5日至10月7日，指定飲品推出「買2送2」優惠，包括CITY TEA現萃茶琥珀小葉紅茶、香鑽水果茶，以及可口可樂纖維+600ml、沖繩久米島深海微礦水850ml等。另外，HIS CAFE咖啡185ml，包括醇熟拿鐵、純黑冷萃，以及維他露P+氣泡飲料510ml、伴點巧克力牛奶300ml，同樣享有「買2送2」優惠。能量飲料也有優惠，紅牛巨峰葡萄風味能量飲料250ml則推出「買2送1」。喜歡暢飲的民眾也能把握優惠，金牌ONE台灣啤酒330cc罐、指定麒麟啤酒皆享「買2送1」。酒類優惠須遵守相關規定，禁止酒駕，未滿18歲禁止購買、飲酒。除了門市優惠外，OPENPOINT APP也推出行動隨時取優惠，包括CITY CAFE經典好時可可（熱）「買1送1」，以及CITY TEA冰淇淋紅茶「買2送2」。上述APP優惠每位會員限購1組，兌換期限至10月31日。活動期間持優惠DM至7-ELEVEN門市，刷專屬優惠條碼即可享有指定優惠。實際活動辦法依7-ELEVEN公告為準，優惠不得與其他優惠併用；商品種類及數量依各門市實際販售情況為準，部分商品僅限指定門市販售。