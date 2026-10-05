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【唐綺陽星座運勢週報10/5-10/11】本週金星水星在天蠍停滯與逆行，3C產品、交通與溝通等方面易感不順，內心深處的念頭略為躁動，陰暗面容易被放大，金錢理財與帳目須多做檢視調整，隱藏的秘密有曝光風險。金水在天蠍，凡事對固定星座的影響更為重大。重要星象：金水在天蠍十二星座個別影響：雙子：事情卡關需要等待，感情避免付出過多獅子：需費心處理內部暗潮，感情重視價值觀處女：當心受晚輩影響拖累，感情易被翻舊帳魔羯：突發危機多忙於處理，感情當心出差錯牡羊：標準降低事情更順利，感情略帶小缺憾金牛：當心合作關係狀況，感情容易看到缺點天蠍：避免過度苛責自己，感情成敗關鍵在己水瓶：職場長官老闆狀況多，感情有桃花卻疏離巨蟹：職場有女性專業貴人，感情偏好強者型天秤：工作出現好幫手，感情有機會朋友變情人射手：單打獨鬥會更有利，感情享受獨自美麗雙魚：職場遇強勢型貴人，感情有職場戀情機會