美國職棒大聯盟（MLB）季後賽分區系列賽正式開打，今（5）日一共有2場國聯的比賽，分別由先拿1勝的洛杉磯道奇交手亞特蘭大勇士。另一個對戰組合則是密爾瓦基釀酒人對戰聖地牙哥教士，釀酒人在昨日的首戰驚險先開胡。若今日道奇以及釀酒人再拿1勝，就會搶先聽牌。以下《NOWNEWS》整理10月5日MLB季後賽完整賽程、焦點對戰及台灣區轉播資訊。
道奇G2推出史內爾掛帥先發
挑戰國聯史上首度世界大賽3連霸的洛杉磯道奇G1主場迎戰亞特蘭大勇士隊。道奇打線火力全開，單場3轟灌進5分。搭配先發投手史庫柏（Tarik Skubal）6局飆7K僅失1分的優質好投，終場以5：3擊敗勇士，在5戰3勝制系列賽中搶下開門紅，大谷翔平繳出4打數1安打表現。
搶下首勝後，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後也正式公布後續投手輪值布局，確認系列賽第2戰將由本季繳出4勝1敗、防禦率1.90頂尖身手的塞揚左投史內爾（Blake Snell）掛帥主投，而去年世界大賽MVP日籍強投山本由伸則預計於第3戰登板拚關門。勇士G2的先發投手至截稿前仍未確定。
📍道奇VS勇士先發投手數據比一比
釀酒人握1：0領先、教士急著反撲
國聯分區系列賽第2戰繼續在密爾瓦基登場，主場作戰的釀酒人隊手握1：0系列賽領先優勢，迎戰作客的聖地牙哥教士隊。釀酒人本季例行賽繳出103勝59敗的傲人戰績，團隊打擊率.259更冠絕全大聯盟，此役推出單季11勝3敗、防禦率僅2.47的強投亨德森（Logan Henderson）掛帥先發。
教士隊則派出12勝10敗、防禦率3.21的金恩（Michael King）先發登板。儘管教士隊本季對戰釀酒人取得4勝3敗的小幅優勢，且當單場擊出兩轟以上時勝率極高，但在強打塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與波加特（Xander Bogaerts）領軍的打線面前，能否突破釀酒人頂級先發並在客場扳回一城，將是教士隊避免落入0：2聽牌絕境的關鍵。
📍教士VS釀酒人先發投手數據比一比
截至10月4日MLB季後賽分區系列賽賽況
10月5日MLB季後賽賽程
2026 MLB季後賽可以去哪裡看？
📍緯來體育台：提供MLB季後賽部分場次轉播及中文講評。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD可收看季後賽賽事。
📍Hami Video／ELTA.tv：手機、平板、電腦皆可觀看相關轉播。
📍MLB.TV：MLB官方串流服務，季後賽收視權依地區限制而異。
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挑戰國聯史上首度世界大賽3連霸的洛杉磯道奇G1主場迎戰亞特蘭大勇士隊。道奇打線火力全開，單場3轟灌進5分。搭配先發投手史庫柏（Tarik Skubal）6局飆7K僅失1分的優質好投，終場以5：3擊敗勇士，在5戰3勝制系列賽中搶下開門紅，大谷翔平繳出4打數1安打表現。
搶下首勝後，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後也正式公布後續投手輪值布局，確認系列賽第2戰將由本季繳出4勝1敗、防禦率1.90頂尖身手的塞揚左投史內爾（Blake Snell）掛帥主投，而去年世界大賽MVP日籍強投山本由伸則預計於第3戰登板拚關門。勇士G2的先發投手至截稿前仍未確定。
|球隊
|先發投手
|賽事階段
|勝 (W)
|敗 (L)
|防禦率 (ERA)
|出賽 (G)
|先發 (GS)
|救援成功 (SV)
|投球局數 (IP)
|三振 (SO)
|每局被上壘率 (WHIP)
|洛杉磯道奇
|史內爾（Blake Snell）
|2026例行賽
|4
|1
|1.90
|9
|9
|0
|42.2
|55
|1.10
|亞特蘭大勇士
|未公布
國聯分區系列賽第2戰繼續在密爾瓦基登場，主場作戰的釀酒人隊手握1：0系列賽領先優勢，迎戰作客的聖地牙哥教士隊。釀酒人本季例行賽繳出103勝59敗的傲人戰績，團隊打擊率.259更冠絕全大聯盟，此役推出單季11勝3敗、防禦率僅2.47的強投亨德森（Logan Henderson）掛帥先發。
教士隊則派出12勝10敗、防禦率3.21的金恩（Michael King）先發登板。儘管教士隊本季對戰釀酒人取得4勝3敗的小幅優勢，且當單場擊出兩轟以上時勝率極高，但在強打塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與波加特（Xander Bogaerts）領軍的打線面前，能否突破釀酒人頂級先發並在客場扳回一城，將是教士隊避免落入0：2聽牌絕境的關鍵。
|隊伍
|投手
|勝 - 敗
|防禦率 (ERA)
|每局被上壘率 (WHIP)
|投球局數 (IP)
|三振數 (SO)
|出賽數 / 先發 (G/GS)
|聖地牙哥教士
|麥可·金恩（Michael King）
|12 - 10
|3.21
|1.18
|185.0
|159
|32 / 32
|密爾瓦基釀酒人
|羅根·亨德森（Logan Henderson）
|11 - 3
|2.47
|0.84
|98.1
|110
|18 / 18
|對戰組合 (客隊 vs 主隊)
|系列賽戰績
|芝加哥白襪 vs 克里夫蘭守護者
|白襪1：0領先
|亞特蘭大勇士 vs 洛杉磯道奇
|道奇1：0領先
|紐約洋基 vs 坦帕灣光芒
|光芒1：0領先
|聖地牙哥教士 vs 密爾瓦基釀酒人
|釀酒人1：0領先
|對戰組合 (客隊 vs 主隊)
|開打時間 (台灣時間)
|比賽地點
|先發投手
|聖地牙哥教士 vs 密爾瓦基釀酒人
|
04:00 AM
|
美國家庭球場(American Family Field)
|
教士： M. 金恩 (Michael King)
|亞特蘭大勇士 vs 洛杉磯道奇
|
08:00 AM
|
道奇體育場
|
勇士： 未定 (Undecided)
📍緯來體育台：提供MLB季後賽部分場次轉播及中文講評。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD可收看季後賽賽事。
📍Hami Video／ELTA.tv：手機、平板、電腦皆可觀看相關轉播。
📍MLB.TV：MLB官方串流服務，季後賽收視權依地區限制而異。