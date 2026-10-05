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道奇G2推出史內爾掛帥先發

▲第2戰將由本季繳出4勝1敗、防禦率1.90頂尖身手的塞揚左投史內爾（Blake Snell）掛帥主投。（圖／美聯社／達志影像）

📍道奇VS勇士先發投手數據比一比

球隊 先發投手 賽事階段 勝 (W) 敗 (L) 防禦率 (ERA) 出賽 (G) 先發 (GS) 救援成功 (SV) 投球局數 (IP) 三振 (SO) 每局被上壘率 (WHIP) 洛杉磯道奇 史內爾（Blake Snell） 2026例行賽 4 1 1.90 9 9 0 42.2 55 1.10 亞特蘭大勇士 未公布

釀酒人握1：0領先、教士急著反撲

📍教士VS釀酒人先發投手數據比一比

隊伍 投手 勝 - 敗 防禦率 (ERA) 每局被上壘率 (WHIP) 投球局數 (IP) 三振數 (SO) 出賽數 / 先發 (G/GS) 聖地牙哥教士 麥可·金恩（Michael King） 12 - 10 3.21 1.18 185.0 159 32 / 32 密爾瓦基釀酒人 羅根·亨德森（Logan Henderson） 11 - 3 2.47 0.84 98.1 110 18 / 18

截至10月4日MLB季後賽分區系列賽賽況

對戰組合 (客隊 vs 主隊) 系列賽戰績 芝加哥白襪 vs 克里夫蘭守護者 白襪1：0領先 亞特蘭大勇士 vs 洛杉磯道奇 道奇1：0領先 紐約洋基 vs 坦帕灣光芒 光芒1：0領先 聖地牙哥教士 vs 密爾瓦基釀酒人 釀酒人1：0領先

10月5日MLB季後賽賽程

對戰組合 (客隊 vs 主隊) 開打時間 (台灣時間) 比賽地點 先發投手 聖地牙哥教士 vs 密爾瓦基釀酒人 04:00 AM 美國家庭球場(American Family Field) 教士： M. 金恩 (Michael King)

釀酒人： L. 亨德森 (Luke Henderson) 亞特蘭大勇士 vs 洛杉磯道奇 08:00 AM 道奇體育場 勇士： 未定 (Undecided)

道奇： B. 史奈爾 (Blake Snell)

2026 MLB季後賽可以去哪裡看？

美國職棒大聯盟（MLB）季後賽分區系列賽正式開打，今（5）日一共有2場國聯的比賽，分別由先拿1勝的洛杉磯道奇交手亞特蘭大勇士。另一個對戰組合則是密爾瓦基釀酒人對戰聖地牙哥教士，釀酒人在昨日的首戰驚險先開胡。若今日道奇以及釀酒人再拿1勝，就會搶先聽牌。以下《NOWNEWS》整理10月5日MLB季後賽完整賽程、焦點對戰及台灣區轉播資訊。挑戰國聯史上首度世界大賽3連霸的洛杉磯道奇G1主場迎戰亞特蘭大勇士隊。道奇打線火力全開，單場3轟灌進5分。搭配先發投手史庫柏（Tarik Skubal）6局飆7K僅失1分的優質好投，終場以5：3擊敗勇士，在5戰3勝制系列賽中搶下開門紅，大谷翔平繳出4打數1安打表現。搶下首勝後，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後也正式公布後續投手輪值布局，確認系列賽第2戰將由本季繳出4勝1敗、防禦率1.90頂尖身手的塞揚左投史內爾（Blake Snell）掛帥主投，而去年世界大賽MVP日籍強投山本由伸則預計於第3戰登板拚關門。勇士G2的先發投手至截稿前仍未確定。國聯分區系列賽第2戰繼續在密爾瓦基登場，主場作戰的釀酒人隊手握1：0系列賽領先優勢，迎戰作客的聖地牙哥教士隊。釀酒人本季例行賽繳出103勝59敗的傲人戰績，團隊打擊率.259更冠絕全大聯盟，此役推出單季11勝3敗、防禦率僅2.47的強投亨德森（Logan Henderson）掛帥先發。教士隊則派出12勝10敗、防禦率3.21的金恩（Michael King）先發登板。儘管教士隊本季對戰釀酒人取得4勝3敗的小幅優勢，且當單場擊出兩轟以上時勝率極高，但在強打塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與波加特（Xander Bogaerts）領軍的打線面前，能否突破釀酒人頂級先發並在客場扳回一城，將是教士隊避免落入0：2聽牌絕境的關鍵。：提供MLB季後賽部分場次轉播及中文講評。：透過中華電信MOD可收看季後賽賽事。：手機、平板、電腦皆可觀看相關轉播。：MLB官方串流服務，季後賽收視權依地區限制而異。