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2026年第7屆WBSC U15世界盃棒球賽超級循環賽（複賽）今（4）日落幕，中華隊在晉級關鍵戰中以4：11不敵火力猛烈的多明尼加，隨後因墨西哥以12：2提前擊敗尼加拉瓜，中華隊最終以2勝3敗戰績位居複賽第5名，確定無緣獎牌戰。賽前保有晉級一線生機的中華隊，此役面對多明尼加未能有效壓制對手攻勢而落敗。賽後原本寄望尼加拉瓜能爆冷擊敗墨西哥來爭取第4名，但墨西哥在首局即攻下3分，最終於5局提前結束比賽，正式粉碎台灣隊的晉級希望。而另一場對戰，美國隊靠著比賽中後段的攻勢，以4：1擊敗日本隊，以4勝1敗的複賽第一戰績率先晉級，將挑戰賽史改制後首支3度奪冠的隊伍。多明尼加則在與日本、墨西哥戰績同為3勝2敗的情況下，經比較對戰優質率（TQB）脫穎而出，隊史首度闖進U15冠軍戰。日本與墨西哥雖同樣拿下3勝2敗，但在TQB計算後落入季軍戰交鋒。自WBSC將賽事改制為U15世界盃以來，台灣隊分別於2012年、2018年、2022年及2024年4度拿下季軍，更在近3屆寫下連續摘銅的佳績。本屆賽事因在超級循環賽中接連失利，最終以第5名結束賽程，無緣挑戰隊史連續4屆奪牌的輝煌紀錄。同組的尼加拉瓜則以5戰全敗名列第6墊底。