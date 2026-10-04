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美國知名影集《六人行》中飾演錢德一角的演員馬修派瑞（Matthew Perry），在2023年10月被發現在自家浴缸身亡，死因是過量服用K他命暴斃，享年54歲。而日前FB粉專「看 ! 正宗電影評鑑團 ! movie critics !!」透露他妹妹受訪時揭露曾飽受酒癮及毒癮困擾的馬修派瑞，生前其實砸了700萬元美金（約2.2億元台幣）對抗毒癮，但沒想到他信任的貼身助理竟夥同2名醫生，給他價值超過5萬元美金（約159萬元台幣）的K他命，最終導致他身亡，讓外界都非常悲痛又不捨。FB粉專「看 ! 正宗電影評鑑團 ! movie critics !!」透露馬修派瑞妹妹日前受訪時，揭露了他死前經歷的悲慘遭遇。馬修派瑞妹妹表示他在生前曾花了700萬元美金試圖保持清醒，幾乎花了畢生精力與金錢對抗毒癮與酒癮，並坦承他曾因藥物影響，甚至記不得《六人行》有一大半拍什麼。但在馬修派瑞努力想活下去的同時，他身邊的人卻利用他發財，60歲貼身助理夥同2名醫師，聯手給他提供價值高達5萬元美金的K他命，還在短短幾天就給他注射了多達25針的K他命，就連他暴斃當天，也遭助理注射了至少3針。砸重金拼命想活下來的馬修派瑞，最終卻被最信任的人與醫師推向深淵。而目前該名助理已被以相關罪名，判了41個月的有期徒刑。事實上，馬修派瑞生前回憶到，自己年輕時曾絕望祈求：「老天爺，你想對我做什麼都可以，只要讓我出名就好。」後來他接到了改變人生的演藝機會，名利雙收成為知名演員，但他也坦言老天爺也沒忘記實現願望的代價。而馬修派瑞的人生故事紀錄片，將會在10月27日於Netflix上線。