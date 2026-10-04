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▲馬鈴薯阿嬤的食材都超巨大。（圖／翻攝自IG@1117momoya）

IG近來有一位「馬鈴薯阿嬤」爆紅，內容是教網友做菜、分享生活，特別的是，阿嬤每次都會拿出巨大的食材，煮竹筒飯把整根大竹子塞進廚房，煮鵝肉酸菜湯，阿嬤直接掐住一隻鵝的脖子入鏡，就連蛋炒飯都用鴕鳥蛋，不少網友笑說，阿嬤的食物是都照了小叮噹的放大燈嗎，還有人說下次阿嬤抱恐龍出現都不意外，每支影片都有破萬觀看，最高超過135萬次觀看。馬鈴薯阿嬤在IG分享日常做飯影片，料理都是家常菜，只不過她用的食材都超巨大，像是用鴕鳥蛋炒飯，把巨大的竹子塞進廚房，說要做竹筒飯，高喊，「快點來幫忙，拿不動了！」連她自己都笑瘋；鵝肉酸菜湯更是抓住一隻裸體鵝出現，重到要用甩的才能放上檯面，清蒸魚明明是很簡單、日常的料理，但阿嬤拖著一條老鼠斑，比自己的小手臂還長。不只是食物巨大，阿嬤的笑聲和笑容也都讓觀眾融化，許多網友留言，「看阿嬤拿食物出來真的會笑瘋」、「這竹子怎麼搬進家裡的」、「阿嬤什麼時候才會用比較小的食材呀」、「阿嬤你的市場怎麼跟我們的不一樣」、「阿嬤哪天拿恐龍出來我都不意外。」馬鈴薯阿嬤目前有22.1萬名粉絲，每支影片都會破萬觀看，其中一支煮紅目鰱魚湯的影片更破135萬次觀看，阿嬤也曾回答網友的問題，她今年81歲，每天要煮7人份的三餐，雖然食物巨大，但不會有剩菜，有人問她鍋子哪裡買的，阿嬤笑說，「忘記了，2、30年了怎麼會記得！」還有人好奇她的白胡椒粉是什麼牌子，阿嬤說都是在中藥行買的，也不知道牌子，倒是抽油煙機還記得是櫻花牌，相當可愛。