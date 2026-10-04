我是廣告 請繼續往下閱讀

全家咖啡、現煮茶「買2送2」！指定飲品一次囤

▲全家Let’s Tea現煮茶40元同系列、酷繽球同系列及冰塊杯，也通通享有「買2送2」優惠。（圖／全家提供）

零食、食品也有優惠！濕紙巾買1送1

▲黑豆決明子、紅豆薏仁水、桂圓紅棗水及玉米鬚茶，皆推出「買2送1」。（圖／全家提供）

全家限時3天感謝優惠

▲燕麥脆片椰香可可風味、米米花經典湖鹽，以及媽媽煮藝日式咖哩牛肉，同樣享有「買2送1」。（圖／全家提供）

亞運賽事精彩落幕，為感謝奮戰到底的台灣選手，以及一路熱情應援的民眾，全家便利商店推出限時3天感謝優惠，10月5日上午10時至10月7日開跑，並搭配「隨買跨店取」推出多項優惠。本次優惠中，Let’s Café特大杯經典美式、特大杯經典拿鐵皆享「買2送2」，Let’s Café繽球單品咖啡指定品項同樣推出「買2送2」。此外，Let’s Tea現煮茶40元同系列、酷繽球同系列及冰塊杯，也通通享有「買2送2」優惠，喜歡咖啡、茶飲的民眾可以趁限時活動補貨。除了「買2送2」之外，黑豆決明子、紅豆薏仁水、桂圓紅棗水及玉米鬚茶，皆推出「買2送1」。此次感謝優惠不只有飲品，燕麥脆片椰香可可風味、米米花經典湖鹽，以及媽媽煮藝日式咖哩牛肉，同樣享有「買2送1」。另外，FamiCollection 20抽銀離子抗菌濕紙巾則推出「買1送1」，民眾可透過「隨買跨店取」一次購買，之後依需求至全家門市兌換。